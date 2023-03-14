Защитник «Лейпцига» Гвардиол остается главной целью «Манчестер Сити»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол остается главной целью «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 21-летнего игрока очень ценит главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола и совет директоров клуба. «Челси» и «Ливерпуль» также интересуются хорватским защитником.

Однако пока ничего не решено и в контракте Гвардиола с «Лейпцигом» нет пункта об отступных на лето 2023 года.

Защитник выступает за «Лейпциг» с 2021 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.