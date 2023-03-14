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Сегодня, 19:57

Защитник «Лейпцига» Гвардиол остается главной целью «Манчестер Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол остается главной целью «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 21-летнего игрока очень ценит главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола и совет директоров клуба. «Челси» и «Ливерпуль» также интересуются хорватским защитником.

Однако пока ничего не решено и в контракте Гвардиола с «Лейпцигом» нет пункта об отступных на лето 2023 года.

Защитник выступает за «Лейпциг» с 2021 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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