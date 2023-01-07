Защитник «Лейпцига» Гвардиол подтвердил, что может перейти в «Челси»

Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол не стал отрицать, что может покинуть немецкий клуб.

«Челси» или «Манчестер Сити»? Не знаю, кого бы выбрал. Я вовсе не спешу, у меня достаточно времени.

Я надеюсь провести следующие шесть месяцев в «Лейпциге». «Челси» не сдался после летних попыток и по-прежнему хочет меня заполучить. Мы договорились, что сделка может состояться зимой. Январь уже наступил, поэтому нам нужно посмотреть, что произойдет», — приводит слова Гвардиола Bild.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2027 года.

На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. Он стал обладателем бронзовой медали турнира.