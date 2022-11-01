Защитник «Лейпцига» Симакана рассказал, как отказался от перехода в «ПСЖ»

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Защитник «Лейпцига» Мохамед Симакан заявил, что отказался от перехода в «ПСЖ».
«ПСЖ был заинтересован в моем подписании, это правда. Спортивный директор парижан разговаривал с моими агентами. Я решил остаться, поскольку для меня главное — стабильность. Это решение было согласовано с руководством «Лейпцигом», — сказал футболист L'Equipe.
В прошлом сезоне 22-летний француз забил 1 гол и сделал 1 голевую передача в 40 играх во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования