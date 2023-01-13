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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме.
«Он потрясающий человек. Он невероятно талантлив для такого юного возраста, он помогает команде побеждать, забивает и отдает голевые передачи. Я думаю, что у него очень светлое будущее. Он уравновешен на поле и за его пределами. Он настоящий профессионал и выдающийся игрок», — цитирует Sky Sports Александер-Арнольда.
Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне 19-летний англичанин провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.
Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.