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Александер-Арнольд: «Беллингем — настоящий профессионал, у него очень светлое будущее»

Мария Гусева
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме.

«Он потрясающий человек. Он невероятно талантлив для такого юного возраста, он помогает команде побеждать, забивает и отдает голевые передачи. Я думаю, что у него очень светлое будущее. Он уравновешен на поле и за его пределами. Он настоящий профессионал и выдающийся игрок», — цитирует Sky Sports Александер-Арнольда.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне 19-летний англичанин провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.

Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
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