Защитник сборной Хорватии Юранович стал игроком «Униона»

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Защитник «Селтика» Йосип Юранович перешел в «Унион», сообщает сайт немецкого клуба.
28-летний игрок сборной Хорватии заключил контракт с командой из Берлина.
По данным Sky Sports, сумма трансфера составила 7,5 миллиона фунтов стерлингов. С учетом всех бонусов эта сумма может вырасти до 10 миллионов.
В текущем сезоне Юранович провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования