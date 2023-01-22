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Германия

Сегодня, 16:42

Защитник сборной Хорватии Юранович стал игроком «Униона»

Иван Шитик
Корреспондент
Йосип Юранович.
Фото ФК «Унион»
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Защитник «Селтика» Йосип Юранович перешел в «Унион», сообщает сайт немецкого клуба.

28-летний игрок сборной Хорватии заключил контракт с командой из Берлина.

По данным Sky Sports, сумма трансфера составила 7,5 миллиона фунтов стерлингов. С учетом всех бонусов эта сумма может вырасти до 10 миллионов.

В текущем сезоне Юранович провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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