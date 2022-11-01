Защитника «Баварии» Павара лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Клуб также оштрафовал игрока

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Защитника «Баварии» Бенжамена Павара лишили водительских прав, сообщает Bild.
Около полутора месяцев назад полиция задержала футболиста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Также игрока оштрафовал сам клуб. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич через два дня после инцидента настоял на том, чтобы взыскать с Павара «пятизначную сумму».
Ранее стало известно, что 26-летний француз недоволен своим положением в мюнхенском клубе.
В текущем сезоне Павар провел 17 матчей, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования