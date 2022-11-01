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Германия

Сегодня, 22:15

Защитника «Баварии» Павара лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Клуб также оштрафовал игрока

Иван Шитик
Корреспондент
Бенжамен Павар.
Фото Global Look Press
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Защитника «Баварии» Бенжамена Павара лишили водительских прав, сообщает Bild.

Около полутора месяцев назад полиция задержала футболиста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также игрока оштрафовал сам клуб. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич через два дня после инцидента настоял на том, чтобы взыскать с Павара «пятизначную сумму».

Ранее стало известно, что 26-летний француз недоволен своим положением в мюнхенском клубе.

В текущем сезоне Павар провел 17 матчей, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Бенжамен Павар
ФК Бавария
0
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