Защитника «Баварии» Павара лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Клуб также оштрафовал игрока

Защитника «Баварии» Бенжамена Павара лишили водительских прав, сообщает Bild.

Около полутора месяцев назад полиция задержала футболиста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также игрока оштрафовал сам клуб. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич через два дня после инцидента настоял на том, чтобы взыскать с Павара «пятизначную сумму».

Ранее стало известно, что 26-летний француз недоволен своим положением в мюнхенском клубе.

В текущем сезоне Павар провел 17 матчей, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.