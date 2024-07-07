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Сегодня, 08:17

Жена Крооса опубликовала трогательный пост в честь окончания карьеры мужа

Виктория Кравченко
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Жена форварда сборной Германии Тони Кросса Джессика в соцсетях написала пост в честь окончания карьеры мужа. Она отметила, что семья гордится им.

«Сегодня мы все просто нереально грустим, но теперь наши головы будут высоко подняты, и мы просто гордимся.

И я так невероятно горжусь тобой, что нет слов, чтобы это описать. Ты наш герой, и я благодарю тебя за то, что взял меня в это путешествие и позволил мне быть твоей женой», — написала Джессика.

Она добавила, что все будут очень скучать по нему на поле и поблагодарила за подаренные эмоции.

Матч с Испанией в 1/4 финала Евро-2024 стал последним в карьере для Крооса. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Тони Кроос
Сборная Германии по футболу
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