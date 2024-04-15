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Сегодня, 11:46

Зидан не планирует возглавлять «Баварию»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует возглавлять «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, ранее в СМИ появились слухи о том, что французский специалист может занять пост главного тренера «Баварии». Сообщалось, что руководство немецкого клуба связывалось с Зиданом. Однако слухи позже не подтвердились.

Также в СМИ писали, что Нагельсманн — главный кандидат на эту должность. Специалист возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. После его ухода он стал главным тренером сборной Германии.

Зинедин Зидан
ФК Бавария
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