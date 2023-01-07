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Германия

Сегодня, 13:21

Зоммер не боится конкуренции с Нойером в «Баварии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Боруссии» Менхенгладбах Ян Зоммер заявил, что не боится конкуренции с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером, после перехода в немецкий клуб, сообщают журналисты Филипп Кесслер и Мануэль Бонке в своих соцсетях.

По информации журналистов, Зоммер хочет перейти в «Баварию», несмотря на интерес со стороны английских, испанских и итальянских клубов. Швейцарец с благодарностью относится к «Боруссии», но в «Баварии» его привлекает возможность побороться за немецкие и европейские трофеи.

Отмечается, что Зоммер рассчитывает отыграть за «Баварию» всю вторую половину сезона в качестве осиного вратаря и попробовать выиграть вместе с немецким клубом Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В следующем сезоне голкипер рассчитывает на конкурентную борьбу с Нойером и верит, что сможет убедить тренерский штаб, что он достоин остаться основным голкипером команды.

34-летний вратарь выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за менхенгладбахский клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и 4 раза отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 2023 года.

Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах. По информации СМИ голкипер выбыл до конца нынешнего сезона.

Мануэль Нойер
Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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