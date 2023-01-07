Зоммер не боится конкуренции с Нойером в «Баварии»

Вратарь «Боруссии» Менхенгладбах Ян Зоммер заявил, что не боится конкуренции с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером, после перехода в немецкий клуб, сообщают журналисты Филипп Кесслер и Мануэль Бонке в своих соцсетях.

По информации журналистов, Зоммер хочет перейти в «Баварию», несмотря на интерес со стороны английских, испанских и итальянских клубов. Швейцарец с благодарностью относится к «Боруссии», но в «Баварии» его привлекает возможность побороться за немецкие и европейские трофеи.

Отмечается, что Зоммер рассчитывает отыграть за «Баварию» всю вторую половину сезона в качестве осиного вратаря и попробовать выиграть вместе с немецким клубом Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В следующем сезоне голкипер рассчитывает на конкурентную борьбу с Нойером и верит, что сможет убедить тренерский штаб, что он достоин остаться основным голкипером команды.

34-летний вратарь выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за менхенгладбахский клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и 4 раза отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 2023 года.

Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах. По информации СМИ голкипер выбыл до конца нынешнего сезона.