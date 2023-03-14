Зоммер сдержал обещание и отправил де Лигту грузовик шоколада

Сегодня, 13:44
Вратарь «Баварии» Ян Зоммер сдержал свое обещание перед защитником мюнхенской команды Маттейсом де Лигтом.
Ранее Зоммер сказал, что подарит нидерландцу грузовик швейцарского шоколада за его спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0). Вратарь совершил ошибку в первом тайме игры, мяч летел в пустые ворота после удара игрока парижан, однако де Лигт успел вынести мяч с ленточки.
Как сообщает Bayern & Germany, голкипер в итоге отправил в Мюнхен грузовик с 700 кг шоколадных плиток швейцарского производителя Kagi. Но за 10 минут до прибытия оказалось, что все это нельзя передать официально. В итоге шоколад отправили в мюнхенский филиал благотворительной организации Тафель, которая раздает еду малоимущим.