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Германия

Сегодня, 13:44

Зоммер сдержал обещание и отправил де Лигту грузовик шоколада

Ана Горшкова
Корреспондент
Маттейс де Лигт и Ян Зоммер.
Фото Reuters
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Вратарь «Баварии» Ян Зоммер сдержал свое обещание перед защитником мюнхенской команды Маттейсом де Лигтом.

Ранее Зоммер сказал, что подарит нидерландцу грузовик швейцарского шоколада за его спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0). Вратарь совершил ошибку в первом тайме игры, мяч летел в пустые ворота после удара игрока парижан, однако де Лигт успел вынести мяч с ленточки.

Как сообщает Bayern & Germany, голкипер в итоге отправил в Мюнхен грузовик с 700 кг шоколадных плиток швейцарского производителя Kagi. Но за 10 минут до прибытия оказалось, что все это нельзя передать официально. В итоге шоколад отправили в мюнхенский филиал благотворительной организации Тафель, которая раздает еду малоимущим.

Грузовик с шоколадом.
tzmuenchen
Источник: Bayern & Germany
Маттейс де Лигт
Янн Зоммер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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