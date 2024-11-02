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Зверев: «Даже если завершу сезон впереди Алькараса в рейтинге, все равно он и Синнер — номер 1 и номер 2»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о возможности обойти испанца Карлоса Алькараса в рейтинге ATP по итогам сезона.

По словам немца, он в любом случае продолжит считать Алькараса и Янника Синнера лучшими теннисистами мира.

«Сейчас они номер 1 и номер 2. Они оба выиграли по два турнира «Большого шлема» в этом году, так что в этом нет сомнений. Даже если я завершу сезон впереди Карлоса, я все равно верю, что они номер 1 и номер 2, исходя из их достижений», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Зверев обойдет Алькараса в рейтинге ATP, если сумеет выйти в финал «мастерса» в Париже. В субботу, 2 ноября он встретится в полуфинале турнира с датчанином Хольгером Руне. Алькарас уступил французу Уго Умберу в 1/8 финала.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
Янник Синнер

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