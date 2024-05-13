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Сегодня, 09:30

«Баварии» отказывают все тренеры подряд. Спасти клуб готов лишь старый знакомый

Ханс-Дитер Флик может вернуться на пост главного тренера «Баварии»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик может вернуться в «Баварию».
Фото Getty Images
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Флик кажется самым вероятным кандидатом.

«Бавария» отчаянно ищет нового тренера, но получает отказ за отказом даже не от самых звездных специалистов. Руководство клуба окончательно решило расстаться с Томасом Тухелем из-за первого за 12 лет сезона без трофеев и его ссор с футболистами — тренер серьезно разругался с Джошуа Киммихом, Леоном Горецкой и другими лидерами. При этом сейчас «Альянц Арена» не самое привлекательное место для работы.

Во-первых, серый кардинал «Баварии» Ули Хенесс с должности почетного президента сильно вмешивается в дела клуба — влияет на трансферы и ограничивает влияние тренеров. 72-летний функционер по ходу сезона открыто ругался с Тухелем, что тоже отпугивает потенциальных специалистов — в следующем сезоне на месте Томаса могут оказаться они сами. Также все еще свежа история с откровенным сливом Юлиана Нагельсманна весной 2022-го. Тогда поставили как раз на Тухеля, который уходит совсем скоро. В общем, тренерская чехарда — явно не самая привлекательная деталь для потенциальных работников.

Во-вторых, болельщики как будто тоже не горят желанием видеть другого специалиста. Когда казалось, что в Мюнхен уже точно приедет Ральф Рангник, они создали петиции против назначения Профессора и за сохранение Тухеля. Настроение трибун тоже однозначно влияет на положение потенциального тренера. Во многом из-за этих двух причин никто и не хочет возглавить «Баварию» — сейчас это крайне неспокойное место для работы.

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Первым от поста в «Баварии» отказался Хаби Алонсо, который с сенсационным «Байером» как раз и лишил мюнхенцев чемпионства в этом сезоне. Баска, приведшего «фармацевтов» к первому золоту в истории, хотели не только на «Альянц Арене», но и еще как минимум в «Реале» и «Ливерпуле». Так что здесь тренер отказал не конкретно «Баварии», а вообще всем — Алонсо решил еще как минимум на год остаться в нынешнем клубе и выступить с ним в Лиге чемпионов.

Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман.
Фото AFP

Далее клуб захотел вернуть Нагельсманна, который сейчас работает со сборной Германии. Но Юлиан тоже быстро сорвался с крючка — продлил контракт до завершения чемпионата мира 2026 года, что намекнуло на полное доверие к нему со стороны руководства немецкого футбольного союза, ведь этим летом немцам предстоит еще выступление на домашнем Евро. При этом в менеджменте самой «Баварии» находились люди, выступившие против 36-летнего тренера, — например, Карл-Хайнц Румменигге. Это тоже повлияло на решение Нагельсманна.

Какое-то время казалось, что «Баварию» в новом сезоне точно возглавит Рангник, но экс-тренер «Локомотива» тоже отказался. Клуб предлагал Ральфу зарплату в 10 раз больше, чем в сборной Австрии, и полную поддержку, что все равно его не убедило. Тренер выбрал более спокойную, но не менее интересную работу в австрийской сборной, где собирается талантливое поколение футболистов. Истории с петициями болельщиков против Профессора и в поддержку Тухеля наверняка тоже повлияли на его решение.

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Также «Бавария» звала Хулена Лопетеги, который на самом деле последние несколько лет находится в упадке — после победы с «Севильей» в Лиге Европы сезона-2019/20 получил увольнения из Андалусии и «Вулверхэмптона». А до этого провалился в «Реале», где отработал всего 14 матчей. Но испанец тоже отказал мюнхенцам — вместо них выбрал «Вест Хэм», который едва входит в топ-10 нынешнего розыгрыша АПЛ.

Также работу с середняком АПЛ котирует выше австриец Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас». По информации Sky Sports, австриец даже не стал вступать в переговоры с «Баварией», так как счастлив в нынешнем клубе. Унаи Эмери, работающий в Англии с «Астон Виллой», тоже не захотел в Мюнхен — остался, так как на «Альянц Арене» у него будет намного меньше власти, и уже продлил контракт до 2027 года. Вдобавок разговоры о возможном приходе на «Альянц Арену велись вокруг Зинедина Зидана, Рогера Шмидта и даже племянника Ули Хеннеса Себастьяна — однако все они заявили о незаинтересованности работой в Мюнхене.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик.
Фото Global Look Press

Теперь «Бавария» нацелилась еще на одного бывшего тренера — Ханса-Дитера Флика. Он работал в клубе с осени 2019-го по май 2021-го и ушел ради сборной Германии. По информации Bayern & Germany, тренер выставил два условия, при выполнении которых сможет вернуться. Первое — его не интересует статус временного, контракт нужен минимум до 2026-го. Второе — вместе с Ханси в клуб придут его помощники Мирослав Клозе и Тони Тапалович. Неизвестно, чем завершатся очередные переговоры «Баварии» с тренером. Возможно, последует очередной отказ, либо боссы мюнхенцев наконец снизят собственные амбиции и дадут спокойно работать специалисту, предоставив ему требуемую власть.

Футбол
ФК Бавария
Ханс Флик
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