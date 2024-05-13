«Баварии» отказывают все тренеры подряд. Спасти клуб готов лишь старый знакомый

Флик кажется самым вероятным кандидатом.

«Бавария» отчаянно ищет нового тренера, но получает отказ за отказом даже не от самых звездных специалистов. Руководство клуба окончательно решило расстаться с Томасом Тухелем из-за первого за 12 лет сезона без трофеев и его ссор с футболистами — тренер серьезно разругался с Джошуа Киммихом, Леоном Горецкой и другими лидерами. При этом сейчас «Альянц Арена» не самое привлекательное место для работы.

Во-первых, серый кардинал «Баварии» Ули Хенесс с должности почетного президента сильно вмешивается в дела клуба — влияет на трансферы и ограничивает влияние тренеров. 72-летний функционер по ходу сезона открыто ругался с Тухелем, что тоже отпугивает потенциальных специалистов — в следующем сезоне на месте Томаса могут оказаться они сами. Также все еще свежа история с откровенным сливом Юлиана Нагельсманна весной 2022-го. Тогда поставили как раз на Тухеля, который уходит совсем скоро. В общем, тренерская чехарда — явно не самая привлекательная деталь для потенциальных работников.

Во-вторых, болельщики как будто тоже не горят желанием видеть другого специалиста. Когда казалось, что в Мюнхен уже точно приедет Ральф Рангник, они создали петиции против назначения Профессора и за сохранение Тухеля. Настроение трибун тоже однозначно влияет на положение потенциального тренера. Во многом из-за этих двух причин никто и не хочет возглавить «Баварию» — сейчас это крайне неспокойное место для работы.

Первым от поста в «Баварии» отказался Хаби Алонсо, который с сенсационным «Байером» как раз и лишил мюнхенцев чемпионства в этом сезоне. Баска, приведшего «фармацевтов» к первому золоту в истории, хотели не только на «Альянц Арене», но и еще как минимум в «Реале» и «Ливерпуле». Так что здесь тренер отказал не конкретно «Баварии», а вообще всем — Алонсо решил еще как минимум на год остаться в нынешнем клубе и выступить с ним в Лиге чемпионов.

Юлиан Нагельсман. Фото AFP

Далее клуб захотел вернуть Нагельсманна, который сейчас работает со сборной Германии. Но Юлиан тоже быстро сорвался с крючка — продлил контракт до завершения чемпионата мира 2026 года, что намекнуло на полное доверие к нему со стороны руководства немецкого футбольного союза, ведь этим летом немцам предстоит еще выступление на домашнем Евро. При этом в менеджменте самой «Баварии» находились люди, выступившие против 36-летнего тренера, — например, Карл-Хайнц Румменигге. Это тоже повлияло на решение Нагельсманна.

Какое-то время казалось, что «Баварию» в новом сезоне точно возглавит Рангник, но экс-тренер «Локомотива» тоже отказался. Клуб предлагал Ральфу зарплату в 10 раз больше, чем в сборной Австрии, и полную поддержку, что все равно его не убедило. Тренер выбрал более спокойную, но не менее интересную работу в австрийской сборной, где собирается талантливое поколение футболистов. Истории с петициями болельщиков против Профессора и в поддержку Тухеля наверняка тоже повлияли на его решение.

Также «Бавария» звала Хулена Лопетеги, который на самом деле последние несколько лет находится в упадке — после победы с «Севильей» в Лиге Европы сезона-2019/20 получил увольнения из Андалусии и «Вулверхэмптона». А до этого провалился в «Реале», где отработал всего 14 матчей. Но испанец тоже отказал мюнхенцам — вместо них выбрал «Вест Хэм», который едва входит в топ-10 нынешнего розыгрыша АПЛ.

Также работу с середняком АПЛ котирует выше австриец Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас». По информации Sky Sports, австриец даже не стал вступать в переговоры с «Баварией», так как счастлив в нынешнем клубе. Унаи Эмери, работающий в Англии с «Астон Виллой», тоже не захотел в Мюнхен — остался, так как на «Альянц Арене» у него будет намного меньше власти, и уже продлил контракт до 2027 года. Вдобавок разговоры о возможном приходе на «Альянц Арену велись вокруг Зинедина Зидана, Рогера Шмидта и даже племянника Ули Хеннеса Себастьяна — однако все они заявили о незаинтересованности работой в Мюнхене.

Ханс-Дитер Флик. Фото Global Look Press

Теперь «Бавария» нацелилась еще на одного бывшего тренера — Ханса-Дитера Флика. Он работал в клубе с осени 2019-го по май 2021-го и ушел ради сборной Германии. По информации Bayern & Germany, тренер выставил два условия, при выполнении которых сможет вернуться. Первое — его не интересует статус временного, контракт нужен минимум до 2026-го. Второе — вместе с Ханси в клуб придут его помощники Мирослав Клозе и Тони Тапалович. Неизвестно, чем завершатся очередные переговоры «Баварии» с тренером. Возможно, последует очередной отказ, либо боссы мюнхенцев наконец снизят собственные амбиции и дадут спокойно работать специалисту, предоставив ему требуемую власть.