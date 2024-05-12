Команда Хаби Алонсо в этом сезоне по-прежнему непобедима.

«Байер» в 33-м туре бундеслиги спокойно обыграл «Бохум» не выезде (5:0) и продлил рекордную беспроигрышную серию до юбилейной отметки — теперь в ней уже 50 матчей. Подопечные Хаби Алонсо никому не уступили в этом сезоне, а последнее поражение в принципе потерпели как раз от «Бохума» — разгромные 0:3 в финальном туре прошлого чемпионата Германии.

Уже на 15-й минуте «Байер» оказался в большинстве — правый защитник «Бохума» Пасслак сбил убегавшего один на один Бонифейса и получил прямую красную карточку. Отличное начало для «фармацевтов», которые, впрочем, долгое время не могли им воспользоваться. Почти до конца первой половины единственным реальным голевым моментом для леверкузенцев оставался дальний выстрел Джаки в перекладину, а до 40-й минуты команда вообще не попадала в створ. Правда, гости вдесятером тоже никак не угрожали сопернику, хотя до удаления выглядели даже острее.

Положение изменил первый же удар в створ ворот Римана: Шик среагировал на навес Артура с левого фланга, которым бразилец отрезал обоих защитников, контролировавших чеха. Форвард в касание с небольшим рикошетом от газона отправил мяч в угол. Спустя пять минут, уже в компенсированное время, «Байер» удвоил преимущество. Телла ворвался в штрафную с правого края и получил по ногам от Шлоттербека — одиннадцатиметровый реализовал Бонифейс. Команда Алонсо ударно проводит концовки не только второго тайма.

Футболисты «Байера» празднуют гол в ворота «Бохума». Фото Reuters

После перерыва «Байер» стартовал спокойно, но чем ближе подкрадывался финальный свисток, тем жарче становилось у ворот Римана. Мануэль несколько раз даже выручил «Бохум»: например, вытащил удар никем не опекаемого Джаки с нескольких метров — момент родился благодаря удачному прессингу у чужой штрафной и неаккуратному приему мяча защитником хозяев.

На 76-й минуте «Байер» все-таки вонзил третий — не самый высокий Адли практически без помех вколотил головой с углового. Причем француз появился на поле только на 69-й минуте и сам заработал голевой стандарт — его удар из ближнего угла вытащил вратарь «Бохума». А спустя пару минут на следующем угловом отличился защитник Тапсоба, но четвертый мяч «фармацевтов» отменили из-за откровенного офсайда буркинийца.

«Байер» не остановился даже после третьего мяча и на 86-й минуте оформил четвертый гол. Станишич воспользовался очередной ошибкой защитников «Бохума» и примерно с границы штрафной вколотил мяч в ближний угол. В этом эпизоде игроки хозяев в очередной раз подвели собственного вратаря: Риман прервал прострел с левого фланга, мяч отлетел партнеру, который каким-то образом выбил его в свою штрафную — прямо к Станишичу, который отлично разобрался в эпизоде.

Вновь не обошлось без гола «Байера» в компенсированное время. «Фармацевты» встретили соперника на своей половине поля и вылетели в контратаку на огромном свободном пространстве. Станишич ворвался в штрафную соперника и выкатил Гримальдо на пустые ворота — вышедший на замену испанец легко оформил 12-й мяч в сезоне и 10-й в бундеслиге. Теперь беспроигрышная серия «Байера» выглядит еще красивее, а отрыв от второго места остался громадным — 15 очков.

«Байеру» в текущем сезоне осталось провести всего три матча, которые отделяют команду от требла и от исторического сезона без поражений во всех турнирах. В финальном туре бундеслиги 18 мая «Байер» ждет встреча с «Аугсбургом», занимающим 10-ю строчку чемпионата. В первом круге «фармацевты» выиграли (1:0) благодаря голу на коронной 94-й минуте.

22 мая команда Хаби Алонсо может завоевать второй трофей в сезоне — встретится с «Аталантой» в финале Лиги Европы на «Дублин Арене». А уже спустя три дня «Байер» сразится с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии — игру традиционно примет «Олимпиаштадион» в Берлине. Шансы на победу высоки, ведь «красные дьяволы» выступают только во втором дивизионе и в этом сезоне сражались за выживание.