В «Лейпциге» растет новый Холанн. У Шешко необычный набор данных для нападающего, скоро он может стать звездой

Запоминайте имя.

Перед Евро-2024 в медиа активно ходили слухи о том, что «Арсеналу» позарез нужен новый нападающий. В системе Артеты форвардом стал профильный полузащитник Кай Хаверц, а Габриэл Жезус пропустил много из-за травм, а сейчас как будто потерял доверие тренера. Казалось, что Шешко — идеальный кандидат, и трансфер вот-вот состоится.

Но в июне Беньямин продлил контракт с «Лейпцигом» аж до 2029 года. Такое решение многих шокировало: обычно футболисты (особенно молодые) долго не думают и сразу дают согласие на переход в АПЛ. Но у словенца, как и у Холанна, с которым его сравнивают, продуманный подход к развитию карьеры.

Чего успел добиться

Шешко — не из тех, кто сразу ворвался во взрослый футбол и начал выдавать сумасшедшие цифры. На молодежном уровне он всегда считался перспективным игроком, но «РБ Зальцбург» свой актив ценил и подводил к основному составу постепенно.

В 2019-м Шешко переехал в Австрию и на следующий же день был заявлен за фарм «РБ» — «Лиферинг». Правда, он все равно больше играл в молодежной лиге, где успел удивить, забив семь мячей за шесть матчей. Следующий год Беньямин провел уже в дубле — оформил 27 голевых действий и заслужил место в основном составе первой команды.

Поначалу Беньямин был запасным — в первом сезоне в качестве игрока первой команды играл немного. Зато на следующий год зацепился за свой шанс и забил 16 голов в чемпионате. Переход в топовую европейскую лигу был не за горами.

За Шешко следили многие топ-клубы Европы — его вполне могли забрать еще из «Зальцбурга». Но футболист оказался в немецком «Лейпциге», что неудивительно, учитывая связь через спонсорство «Ред Булла».

От первого сезона Шешко в бундеслиге ждали многого — у всех перед глазами был пример Эрлинга Холанна, который тоже пришел из «Зальцбурга» и сразу же стал звездой чемпионата. Но Беньямину потребовалось время — в первой половине сезона-2023/24 нападающий забил всего три мяча в 17 встречах.

Зато после зимнего перерыва у Шешко «поперло» — в последних 16 турах бундеслиги словенец забил 11 мячей, отмечался забитыми голами в каждой из семи последних игр чемпионата.

Фото Global Look Press

Интерес «Арсенала»

После дебютного сезона в топ-лиге Шешко снова стали связывать с переходом в новый клуб. Основным кандидатом на его подпись был «Арсенал», хотя в списке претендентов назывались также «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Футболист поступил по-своему и не выбрал ни одну из этих команд.

А почему «Арсенал»? На бумаге трансфер выглядел очень логичным — почти все эксперты говорили, что клубу до чемпионства не хватило одного-двух топ-игроков, и главное, чего нет у Микеля Артеты, — забивного нападающего.

В «Арсенале» роль нападающего исполняет Кай Хаверц, хотя вообще-то до переезда в Англию немец был полузащитником. Артета ценит футболиста за игру без мяча и креатив. Правда, решение сделать из Хаверца форварда было скорее вынужденным — Жезус часто травмировался и плохо завершал моменты, а другие опции лондонцев не устраивали. Не ставить же в основу Нкетиа?

Хаверц отлично вписался в новую систему «Арсенала» и действительно приносит пользу в своей роли. Тем не менее ему все равно не стать забивным нападающим, от которого стоит ожидать минимум 20 голов за сезон. В этом смысле переход Шешко позволил бы опустить Хаверца на позицию десятки и сбалансировать игру в атаке.

«Я очень хорошо подумал. Я уверен, что сделал правильное решение. Я хотел получить больше опыта, стать лучше и не торопить события. Видение «Лейпцига» понятно: все здесь направлено на рост, прогресс и высокие цели. Я думаю, я поступил правильно», — сказал Беньямин Шешко после продления контракта.

С другой стороны, если бы словенец был бы так нужен «Арсеналу», деньги бы на него нашлись. Значит, нужно еще подождать и показать стабильность.

Кай Хаверц. Фото Global Look Press

Что нужно улучшить

Многие скажут, что Шешко просто струсил, не ухватившись за большую возможность. С другой стороны, Беньямин очень рассудителен: понимает, что ему нужно еще поработать над аспектами своей игры, при этом в «Лейпциге» он уже освоился и имеет все ресурсы для достижения этой цели. Правда, есть моменты, над которыми еще надо работать — в первую очередь над хладнокровием.

«Он выходил один на один с вратарем и мог воспользоваться своей скоростью, чтобы просто оббежать голкипера, но в итоге промахнулся, — говорил тренер «Лейпцига» Марко Розе, комментируя игру Шешко за Словению против Португалии. — Мы постараемся улучшить этот аспект».

А вот слова спортдира «Лейпцига» Марселе Шефера: «Нам нужно с ним поработать над первым касанием. Если ты хочешь быть топ-топ-топ-футболистом и выйти на новый уровень, первое касание очень важно. Так ты выигрываешь время и пространство. На самом высоком уровне тебе не дадут ни того ни другого».

Очевидно, в клубе знают о сильных и слабых местах Шешко и действительно всеми силами стараются ему помочь стать по-настоящему топовым футболистом. Может показаться, что от боссов «Лейпцига» в его адрес отправляется только критика, но это не так.

«У него есть все, и мы хотим помочь ему выйти на новый уровень своего потенциала. По моему мнению, он — идеальный форвард. Он высокий, быстрый, хорошо играет головой и умеет бить как правой, так и левой», — говорит тот же Шефер.

Фото Global Look Press

Текущий сезон

Шешко начал сезон очень здорово — причем играет он теперь как на острие атаки, так и в полуфлангах под форвардом. В бундеслиге Беньямин пока отметился только двумя голами — оба забил в ворота «Аугсбурга» в пятом туре. Есть и голевые: ассистировал в том же поединке с «Аугсбургом», а заодно помог команде остановить непобедимый «Байер», оформив голевую передачу.

В Лиге чемпионов «Лейпциг» пока проваливается — проиграли оба стартовых матча. Правда, сам Шешко, похоже, против топовых соперников чувствует себя лучше: забил «Атлетико» и отметился дублем в ворота «Ювентуса». За два матча он уже забил больше голов в ЛЧ, чем в прошлом сезоне (три против двух).

У словенца сейчас 10 голов и две голевые передачи во всех турнирах. Статистику подмасливает игра против сборной Казахстана — в сентябре Шешко оформил в ворота команды Черчесова хет-трик.

Сейчас Шешко находится в отличной форме. Возможно, забил бы больше, если бы «Лейпциг» играл по более традиционной схеме: сейчас Марко Розе выстраивает футболистов в 3-4-2-1, и Шешко нередко оказывается в этой самой двойке под нападающим. Сборная Словении же играет по чисто британской 4-4-2, и там у футболиста уже четыре гола в этом сезоне.

Игра в непривычной схеме (ранее «Лейпциг» выстраивался в 4-2-2-2) может помочь Шешко улучшить те качества, о которых говорили боссы клуба. Как мы видим, у футболиста в этом году уже два голевых паса — это столько же, сколько в предыдущей кампании. Беньямина не видят в роли простого замыкающего — он должен видеть партнеров и создавать им моменты.

Фото Global Look Press

В чем уникален

Интересно, что Шешко мощно прогрессирует в игре в оттяжке. В сезоне-2023/24 Шешко отдал всего 215 точных передач. В сторону чужих ворот он продвинул мяч передачами всего на 492 метра (в сумме). В этой кампании Шешко уже отпасовал партнерам 73 раза — общая дистанция пасов вперед составила 218 метров. Очевидно, если так пойдет и дальше, то Беньямин сильно перебьет показатели прошлого сезона.

Еще один полезный показатель, который нередко обходят стороной, — продвижение мяча. Прошлогодний Шешко совершил 273 продвижения, тогда как нынешний всего за пять туров сделал 67. Растет и процент успешности обводок. Вроде бы что тут необычного? Но дело в антропометрии — при росте 195 сантиметров Беньямин очень недурно работает с мячом и прогрессирует в этом направлении. Что-то в стиле молодого Златана, с Холанном как раз общего тут меньше.

Правда, теперь Шешко меньше бьет — вероятно, сказывается новая схема и незнакомая роль на поле. В среднем наносит на один удар за игру меньше, чем в сезоне-2023/24 (1,75 против 2,77). Зато в завершении все еще хорош: прошлогодняя версия Беньямина перебила показатель ожидаемых голов на 6,3, нынешний Беньямин не отстает: уже +1,1. Разница кажется большой, но она должна сократиться по ходу сезона.

Фото Global Look Press

Следующий шаг

Слова о том, что Шешко нужно набраться опыта — не пустой звук. Беньямин действительно поработал над разными аспектами своей игры и во многом стал еще лучше. Если получится обойтись без серьезных травм, то следующий шаг в футболе он может сделать уже летом 2025-го.

«Арсеналу» все еще нужен хороший нападающий, и Шешко до сих пор связывают с переездом в Лондон. А по последним сообщениям, за словенцем следят и в «Барселоне». Следующим летом Беньямина наверняка захотят видеть в своем составе и другие топ-клубы Европы.

Главное, что если Шешко все-таки уйдет из «Лейпцига», то это будет его взвешенное и осознанное решение и он будет готов к новому вызову.

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