Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Сегодня, 16:00
62-й сезон немецкой бундеслиги, высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу, пройдет с 23 августа 2024 года по 17 мая 2025 года. Матчи первого тура состоятся с 23 по 25 августа. Игры заключительного, 34-го тура по традиции запланированы на один день — 17 мая 2025 года.
В розыгрыше бундеслиги примут участие 18 клубов. По итогам прошлого сезона во вторую лигу отправились «Кельн» и «Дармштадт». В высший дивизион немецкого футбола поднялись «Санкт-Паули» и «Хольштайн».
«Айнтрахт» Франкфурт
«Аугсбург»
«Бавария» Мюнхен
«Байер» Леверкузен
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Менхенгладбах
«Бохум»
«Вердер» Бремен
«Вольфсбург»
«Майнц»
«РБ Лейпциг»
«Санкт-Паули»
«Унион» Берлин
«Фрайбург»
«Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц
«Хольштайн» Киль
«Хоффенхайм»
«Штутгарт»
В сезоне-2024/25 леверкузенский «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу. Команда Хаби Алонсо сумела прервать серию «Баварии» из 11 титулов подряд в бундеслиге.
Германия вместе с Италией получила дополнительное место в Лиге чемпионов на сезон-2024/25 — по пять клубов заявляют ассоциации, которые заняли два первых места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам минувшего евросезона.
Бундеслигу в Лиге чемпионов представят «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д.
«Кайзерслаутерн» из второй бундеслиги мог попасть в еврокубки в случае победы в Кубке страны, однако в финале проиграл «Байеру».
В итоге в Лигу Европы и Лигу конференций попали шестая и седьмая команды бундеслиги — «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» соответственно.
По мнению букмекеров, главным претендентом на чемпионство в сезоне-2024/25 является рекордсмен Германии — мюнхенская «Бавария», несмотря на то что в прошлом сезоне «рекордмайстер» остался без единого трофея. Коэффициент на победу мюнхенцев перед стартом сезона — 1,45.
Вторым кандидатом на победу в бундеслиге считается действующий чемпион — «Байер», аналитики дают котировку 3,50 на данный исход. Шансы «Боруссии» из Дортмунда и «Лейпцига» оцениваются одинаково — с коэффициентом 15,00.
В Германии выступало немало российских игроков. Часть из них по-прежнему заявлены за немецкие клубы, выступающие в других дивизионах (например, во второй бундеслиге). Однако на данный момент ни один россиянин не играет в высшей лиге страны.
21.30. «Боруссия» М — «Байер»
16.30. «Аугсбург» — «Вердер»
16.30. «Фрайбург» — «Штутгарт»
16.30. «Хоффенхайм» — «Хольштайн»
16.30. «Майнц» — «Унион Б»
16.30. «РБ Лейпциг» — «Бохум»
19.30. «Боруссия» Д — «Айнтрахт»
16.30. «Вольфсбург» — «Бавария»
18.30. «Санкт-Паули» — «Хайденхайм»
Спортивный телехолдинг «Матч ТВ» продолжает показ матчей чемпионата Германии по футболу. Игры бундеслиги можно смотреть на федеральном «Матч ТВ», платно на каналах системы «Матч Футбол», а также на сайте и в приложении компании.