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«Боруссию» вывел в полуфинал Лиги чемпионов преданный болельщик. Терзич — уже топ-тренер или еще нет?

«Боруссия» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 11 лет
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич
Эдин Терзич.
Фото Reuters
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Интереснейший маршрут от любительского футбола до больших побед.

В 2013 году дортмундская «Боруссия» впервые за 15 лет играла в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда Роберт Левандовски покером похоронил «Реал» и вывел команду в финал на «Уэмбли». С тех пор — ноль выходов в 1/2 финала. Ждать следующего попадания в европейский топ-4 пришлось чуть меньше, чем в прошлый раз — 11 лет.

1 мая Дортмунд снова примет полуфинал ЛЧ. Символично, что решающий матч пройдет на «Уэмбли», а потенциальным соперником в битве за титул может стать «Бавария». Все как в 2013-м. Но это только с точки зрения афиши, на деле изменилось очень-очень многое.

Еще бы, столько времени прошло! Из футболистов в составе остались только Хуммельс, который отъезжал в Мюнхен, и Ройс, внутреннего чемпионства не было 12 лет, а на бровке командой руководит не зубастый немец в очках. Нынешний главный тренер «Боруссии» к 41 году прошел насыщенный и, что важно, вдохновляющий путь, который, как кажется, еще не окончен.

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Эдин — патриот «Боруссии», даже не спрашивал, сколько ему будут платить

Терзич родился в Мендене — небольшом городке в 30 километрах от Дортмунда. Когда в родную для его семьи Югославию пришла война, родители будущего тренера помогали бежавшим родственникам и селили их в комнате 9-летнего сына. Футбол стал идеальным способом отвлекаться от бытовых трудностей.

В 1991 году Терзич впервые оказался на стадионе и моментально влюбился в «Боруссию». Конечно, Эдин тут же захотел играть сам. Подростком он даже попал в академию любимого клуба, но тяжелая травма голеностопа не позволила вырасти в профессионала. Игровая карьера хорвата — сплошные региональные лиги, не больше.

Довольно быстро стало понятно, что футбол такого уровня не даст ничего, кроме удовольствия от процесса, поэтому в 22 года Терзич поступил в Рурский университет на спортивный факультет и примерно в том же возрасте получил первую тренерскую лицензию. За время обучения Эдин обзавелся несколькими поворотными для его жизни знакомствами. Первое — Кора Вельм, будущая жена Терзича. Второе — Ханнес Вольф, который сейчас тренирует сборную Германии до 18 лет.

Вольф на тот момент уже работал в футболе. Они с Эдином учились в одной группе и крепко сдружились, что явно помогло хорвату запустить карьеру. В 2010 году Терзич познакомился с шеф-скаутом «Боруссии» Свеном Мислинтатом, когда получал тренерскую лицензию УЕФА категории А. Тот был настолько впечатлен уровнем знаний и амбиций Эдина, что почти сразу предложил ему работу. И месяца не прошло с их первой встречи.

Впоследствии Терзич рассказывал, что даже не поинтересовался, какая у него будет зарплата. Так сильно хотел трудиться в родной «Боруссии». Там Эдин и Ханнес стали коллегами, вместе работали в дортмундских молодежках и второй команде. Вскоре Эдина взяли в скаутский отдел. Он непосредственно поучаствовал в подписаниях многих звезд — Левандовски, Ройса, Гюндогана и других.

В тот период основной «Боруссией» рулил Юрген Клопп, методы которого очень нравились Терзичу. Посотрудничать с немцем Эдину так и не довелось, хотя их частенько сравнивали. Говорят, хорват похож на Клоппа во взглядах на игру и профессиональных навыках. Мислинтат называл Терзича трудолюбивым сообразительным специалистом, открытым к новому.

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич
Эдин Терзич.
Фото AFP

Чуть не доехал до России благодаря Биличу

За несколько дней до старта чемпионата Европы-2012 с Эдином связался главный тренер сборной Хорватии Славен Билич. До руководителя национальной команды донеслись сведения о молодом талантливом соотечественнике, поэтому он решил лично проверить, что к чему. Билич запросил у Терзича информацию о сопернике хорватов по первому туру Евро — сборной Ирландии. И получил развернутый ответ.

Если совсем упрощать, Эдин посоветовал опустить Модрича пониже, потому что ирландцы эффективно нейтрализуют центр, и больше подавать из-за низкорослых центральных защитников. Хорватия победила 3:1, реализовав два угловых. В 2013-м Билич принял предложение «Бешикташа» и пригласил Терзича в штаб. И не просто аналитиком или скаутом, а полноценным ассистентом. Кстати, в московский «Локомотив» Славен Эдина годом ранее тоже звал, но не получилось.

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После Турции хорватская пара отправилась в лондонский «Вест Хэм». Там Терзич получил чуть ли не самые ценные знания о профессии. В АПЛ тренеры регулярно собираются попить винца и обсудить прошедшие матчи. Например, «Вест Хэм» сыграл с «Челси», а через несколько часов Билич, Терзич и Моуринью уже сидят в ресторане и много разговаривают обо всем подряд.

Эдин слушал лучших специалистов мира и впитывал, впитывал, впитывал. Он вообще считает, что все уже придумано, надо просто подстраивать существующие идеи под себя. Терзич сохранял в заметках высказывания Пепа, Клоппа, Венгера, того же Жозе, а потом упаковывал эти записи в огромную табличку на полсотни слайдов.

Билич понял, что Эдину надо давать пространство для самостоятельных действий. Славен разрешал ассистенту в одиночку проводить командные встречи и ощутимо влиять на тактику. В 2017-м «Вест Хэм» отправил хорватский штаб в отставку. На следующий год Терзич занялся получением лицензии Pro, учился вместе с Видичем, Ники Баттом и Грэмом Поттером. Очевидно, ему хотелось продолжать расти.

Джейми Байно-Гиттенс и Эдин Терзич
Джейми Байно-Гиттенс и Эдин Терзич.
Фото Reuters

Возвращение в Дортмунд и любовь футболистов

В 2018 году Эдин вернулся в «Боруссию», но пока не главным тренером, а ассистентом Люсьена Фавра. Уже тогда было ясно, что Терзич готов к самым высоким должностям. Хорват давал установки на матчи, спокойно подменял болевшего швейцарца и в личных беседах корректировал действия футболистов. Фавру даже приходилось немного охлаждать пыл подчиненного.

Через два года Люсьена уволили. Да, это тот самый долгожданный момент: Терзича наконец сделали главным, пусть и исполняющим обязанности. За Эдина выступали и в руководстве, и в команде. Его любят за открытость, искренность и честность. Футболисты понимают, что ему можно доверять. «Любой из нас может поговорить с ним когда угодно», — говорил вратарь Александр Майер. Действительно чем-то напоминает Клоппа, да?

Все сложилось. Да так, что лучше не придумаешь. В мае «Боруссия» под руководством Терзича в пятый раз в истории выиграла Кубок Германии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Возможно, если бы не заранее подписанный контракт с Марко Розе, боссы оставили бы Эдина во главе команды и дальше. Но Розе пришел. А хорват остался! Гендир клуба Ханс-Йоахим Ватцке основал новую должность технического директора, чтобы не потерять ценный кадр.

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Розе продержался всего сезон. Когда Марко уволили, Терзича назначили теперь уже полноценным главным тренером. В первом же полном розыгрыше бундеслиги Эдин остановился буквально в миллиметрах от первого места. Надо было обыграть «Майнц» в последнем туре, но... 2:2, слезы Беллингема и всех вокруг. А болельщики все равно любят хорвата. Неспроста на его первую тренировку в статусе главного пришли 1300 человек.

Правда, к концу 2023 года претензии все-таки появились. Но не у фанатов, а у игроков. «Боруссия» валилась в чемпионате и рисковала потерять шансы на борьбу даже за топ-4. Футболисты не изменили отношение к Терзичу как к человеку и все еще считали его отличным мужиком, вопросы возникли непосредственно к игре. Многих в раздевалке не устраивала пассивность и отказ от прессинга.

Боссы, разумеется, были в курсе ситуации и всецело поддержали Эдина. Ватцке безумно благодарен хорвату за Кубок 2021 года, да и в Лиге чемпионов дела шли гладко. В январе 2024-го помогать Терзичу поставили Свена Бендера и Нури Шахина. Вполне возможно, второй по итогу сменит Эдина на посту главного тренера дортмундцев, но это вряд ли произойдет раньше 2025 года — экс-полузащитнику сборной Турции надо отучиться на лицензию Pro.

Эдин Терзич с игроками «Боруссии»
Эдин Терзич с игроками «Боруссии».
Фото Reuters

Спустя несколько месяцев «Боруссия» — полуфиналист Лиги чемпионов. Такой результат наверняка повысил доверие к Терзичу от тех, кто был им недоволен. Результаты ведь пришли. И еще неизвестно, чем все закончится. Хоть Дортмунд считается явным аутсайдером в паре с «ПСЖ», не все так очевидно как минимум потому, что в текущем сезоне немецкая команда неоднократно показывала, как умеет прибивать фаворитов. Так было с «Миланом» на «Сан Сиро», с «Баварией» на «Альянц Арене», ну и с «Атлетико» в ответном четвертьфинале.

Терзич — романтик. Весь его путь пропитан любовью к делу и конкретно к «Боруссии». И футбол у него такой же страстный и эмоциональный. Победить соперника можно одним из двух способов: либо больше забить, либо меньше пропустить. Так вот Эдин предпочитает первое, сам об этом говорил в интервью. После матчей хорвату нужен день, чтобы перезагрузиться и прийти в себя. Обычно эти бессонные сутки целиком уходят на рефлексию и раздумья, как можно было улучшить ситуацию.

Если бы фразы «Какой же Клопп крутой» не существовало, ее придумали бы про Терзича. Харизматичный, обаятельный тренер с чувством юмора не может вызывать негатив. Возможно, ему не стать величайшим специалистом в истории футбола. Но вечное уважение фанатов Дортмунда от него никуда не денется. А вероятный заход на «Уэмбли» принесет и мировое признание.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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