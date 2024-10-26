В Германии 200 ультрас в масках атаковали поезд с чужими фанатами: закидали его камнями и петардами

Спланированное нападение? Полиция так не считает.

Субботний матч между «Ганзой» и «Рот-Вайссом» из Эссена в третьем по рангу немецком дивизионе был отложен после того, как поезд, в котором находились около 700 болельщиков, атаковали почти 200 хулиганов.

Что произошло

Толпа в масках забросала вагоны камнями, петардами и другими взрывоопасными предметами недалеко от города Гранзе. Он находится примерно в 200 километрах от Ростока, где должна была пройти встреча.

По данным Waz, нападение совершили ультрас «Ганзы». Они заранее узнали, что активные фанаты «Рот-Вайсса» поедут на стадион на этом поезде и поджидали их около 9.45 утра по местному времени.

Согласно свидетельствам, около 150 людей, находящихся в вагонах, рванули на улицу, после чего завязалась драка. Полиция считает, что столкновение между болельщиками не было заранее спланированным, поскольку остановка поезда была аварийной. Во всяком случае, «гостевой сектор» в этом точно не замешан.

Никакой информации о пострадавших пока нет. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

Начало матча отложили

В итоге стартовый свисток арбитра встречи прозвучал на 30 минут позже запланированного времени. А поклонники «Рот-Вайса» добрались до трибун только ко второму тайму, так как поезд прибыл на вокзал в Росток только во время первой 45-минутки.

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Ганзы». Интересно, что это была первая игра с участием этих команд с 2007 года.

Хаос после окончания игры

И на этом приключения ультрас на выезде не закончились. После окончания встречи полиция долгое время не выпускала их со стадиона, а затем задержала поезд, на котором они должны были вернуться в родной город.

И без того раздраженные фанаты отправились домой после часа ожидания завершения проверок. Теперь им предстоит уделить время полиции.