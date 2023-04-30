В «Баварии» прошли обыски из-за российского олигарха. Что случилось?

Дортмундский заговор?

У «Баварии» в этом сезоне сплошные проблемы — сначала Нагельсманн не взлетел, обострив борьбу за чемпионство; следом Тухель ухудшил положение и даже вылетел из Лиги чемпионов. Теперь к спортивным проблемам добавились юридические — в офисе мюнхенцев прошли обыски. Более того, связаны они, по сообщению Bild, с российским миллиардером Алишером Усмановым.

«Бавария» и Россия — где связь?

29 апреля немецкое издание сообщило громкую новость — в мюнхенский клуб нагрянули с обыском. Журналисты быстро выяснили, что следователи искали документацию, связанную с Алишером Усмановым — российским олигархом, владельцем мегакорпорации USM Holdings.

Усманов давно и плотно связан с футболом — с конца нулевых он почти десять лет держал четверть акций лондонского «Арсенала». Но с февраля 2022 года отношения к европейскому футболу Алишер Бурханович практически не имеет.

При чем же тут «Бавария»? Она не при делах — об этом прямо заявили следователи, сказав, что ни клуб, ни сотрудники интереса у них не вызывают. Немецкие журналисты утверждают, что у Усманова была связь с Ули Хенессом — почетным президентом «Баварии», нарушающая закон, и пытались найти доказательства этого в мюнхенском офисе.

Немецкие власти, по сообщениям того же Bild, подозревают Усманова в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов на «многомиллионную сумму». А Ули Хенесс считается хорошим знакомым миллиардера — они были соседями в Тегернзее. В качестве доказательств отличных отношений между почетным президентом «Баварии» и Усмановым журналисты также называют наличие у Алишера Бурхановича ВИП-билетов на лигочемпионские игры «Баварии». Их якобы предоставлял именно Хенесс.

Ули Хенесс. Фото Global Look Press

Что говорит Усманов?

Пресс-служба миллиардера отреагировала оперативно и с иронией:

«Обыски офиса мюнхенской «Баварии» и Allianz Arena за несколько дней до решающего матча за титул чемпиона Германии позволяют предположить, что представители франкфуртской прокуратуры — фанаты дортмундской «Боруссии», но не «Баварии». А предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи ФК «Бавария», выглядит почти комично.

На самом деле это пример еще одной чрезмерной реакции органов прокуратуры ФРГ. Она вписывается в ряд предыдущих неоправданных мер. Например, штурм пустующих домов в Тегернзее десятками вооруженных до зубов оперативников в сентябре 2022 года. Домов, которые при этом не принадлежат А.Б. Усманову. Или внезапный обыск ранним утром в небольшой квартире в Гессене, где законопослушно проживал сын его умершего друга. Или знаменитая «конфискация» ценнейших «яиц Фаберже», которые на поверку оказались пластиковыми сувенирами. Неоправданное рвение в поиске несуществующих преступлений закономерно приводит следователей к таким конфузам.

Фото Global Look Press

Политическая инструментализация следственных органов Германии вступает в противоречие с самовосприятием этой страны как конституционного государства. А.Б. Усманов никогда не нарушал законов ФРГ, происхождение его средств абсолютно прозрачно, а его преследование в Германии имеет откровенно политический характер. Поэтому граждане этой страны могут задаться вопросом, действительно ли их налоги используются эффективно. Человек, который декларировал немалые честно заработанные средства, нуждается в отмывании денег на футбольных билетах?

Что на самом деле связывает Алишера Усманова с ФК «Бавария» — это его любовь к футболу и уважение к этому великому клубу, с которым на Allianz Arena не раз встречался и ФК «Арсенал», акционером которого А.Б. Усманов был много лет. Тем, кто шел с обысками в клуб, не мешало бы помнить также, что А.Б. Усманов посещал его и в качестве приглашенного гостя как руководитель крупной международной спортивной организации. Разумеется, он в качестве болельщика с удовольствием посетит этот стадион снова, когда несправедливые ограничения против него будут сняты", — сообщили «СЭ» в пресс-службе бизнесмена.

В «Баварии» ситуацию пока никак не комментировали.