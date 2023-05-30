Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 12:15

Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть

Артем Белинин
Футболист Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото Global Look Press
Футболист Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото Global Look Press
Футболист Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Верным бестрофейникам — слава.

Марко Ройс — легенда «Боруссии»? Такой опрос создали на самом популярном дортмундском форуме в Reddit, и 99% пользователей ответили «Да», а комментарий «Что это за глупый вопрос?» встречался на ветке чаще других. С народной поддержкой у немца полный порядок.

Непорядок с трофеями. Ройс в команде с 2012 года, но ни разу не был чемпионом — а в 2023 году упустил, вероятно, самый верный шанс поднять «Серебряную салатницу» над головой. Учитывая его больничный анамнез (пять страниц с травмами на любой вкус на Transfermarkt) и возраст (33 года), кажется, бундеслигу Марко не выиграет никогда.

&laquo;Боруссия&raquo; упустила чемпионство, &laquo;Бавария&raquo; взяла титул в&nbsp;11-й раз подряд. Безумная чемпионская развязка в бундеслиге. Драма «Боруссии» и невероятный характер «Баварии»

В связи с этим в последние дни принято его жалеть, издеваться над ним или корить за неправильный выбор. Объяснимо. В моменте это больно — быть рядом с титулом, но упустить по дурости — и мысли в духе «Что было бы, если...» ожидаемы. Но в масштабе они к Ройсу не применимы.

Марко — уроженец Дортмунда. Болельщик «Боруссии» с самого детства. Воспитанник «шмелей». Теперь он их капитан и ветеран. А легендой клуба его зовут те, кого он сам считает легендой «Дортмунда». Вот, например, Карл-Хайнц Ридле, бравший с «Боруссией» бундеслигу и Лигу чемпионов: «Он мог бы присоединиться к мюнхенской «Баварии» после ухода из менхенгладбахской «Боруссии», и, возможно, выиграл бы какой-то титул. Но он принял решение для Дортмунда, клуба своего сердца. И, вы знаете, мы видели так много его замечательных лет. Он действительно легенда. Он действительно невероятно хороший игрок».

Неплохая судьба — стать кумиром в любимом клубе детства, иконой родного города. Такое удается не каждому футболисту, а у Ройса получилось. Да, в условной «Баварии», куда его звали неоднократно, был бы вагон чашек — но оправдан ли такой размен?

У Ройса в Мюнхене есть антипод — Кингсли Коман. Парень к 26 годам собрал 12 чемпионских титулов — иногда брал аж по два за сезон. При этом за «ПСЖ» (два чемпионства) Кингсли сыграл четыре матча, за «Ювентус» (тоже два титула) — 22 игры. 26 выступлений, три результативных действия — четыре трофея.

Честно говоря, лучше не быть чемпионом, чем быть им вот так.

Марко Ройс не стал чемпионом Германии, но он не был клещом. Напротив, немец заполонил собой «Боруссию», стал важнейшей ее частью. Не получилось выиграть титул за все годы — окей, один человек редко может сотворить экстраподвиг, даже играя на пределе возможностей. Обойти «Баварию» со «шмелями» из разряда как раз геройств — а ведь возможности у Ройса в силу здоровья сильно ограничены. И даже так он набил под 300 результативных действий за дортмундцев — выжигал, когда мог.

Футболист Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото Global Look Press

Марко побил почти все клубные рекорды, помогал городу в пандемию и всегда оставался верным делу — в общем, бился за Дортмунд, насколько позволяли силы. Позволяли они не всегда (в трех сезонах бундеслиги немец отыграл меньше 20 матчей), и тогда был провал, но Ройс неизменно возвращался и тащил. Безрезультатно, но самоотверженно.

Этой весной Марко продлил контракт с «Боруссией» еще на год, до 2024-го. «Я хотел бы до конца карьеры остаться здесь, хочу завершить карьеру в Дортмунде. Мы ведем переговоры, все будет известно в ближайшие недели», — говорил он накануне подписания. И, кажется, его пожелание сбудется.

Стивен Джеррард. Джеррарда выгнали из «Астон Виллы». Шансы легенды «Ливерпуля» возглавить родной клуб резко уменьшились

Пожертвовать трофеями ради любимого клуба — это почетно. Между титулами и статусом легенды Ройс выбрал второе, и выбрал давно. Тут нет поводов для жалости — а тем более для осуждения. Марко навсегда в истории бундеслиги и «Боруссии», в отличие от условных Команов — исключительно статистических феноменов. А Ройс, вероятно, отправится в славную компанию к Джеррарду и (в скором времени) Кейну — не ставших чемпионами, но однозначно великих игроков. Грустить здесь не о чем.

Марко Ройс
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
1
Обсудить
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Джокович устроил политический скандал в Париже. В Косове его считают «провокатором»
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Безумная чемпионская развязка в бундеслиге. Драма «Боруссии» и невероятный характер «Баварии»