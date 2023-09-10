Флик уволен из сборной Германии. Но проблема не только в тренере

Бывший главный тренер «Баварии» провалился в сборной.

Воскресное увольнение Ханси Флика из сборной Германии — на следующий день после унизительного проигрыша Японии (1:4) — самый ожидаемый и логичный сценарий. Неизбежность, хотя, по слухам, руководство Немецкого футбольного союза давало тренеру две сентябрьские игры, чтобы доказать: бундестим может быть конкурентоспособной в преддверии домашнего Евро-2024. Но какой смысл ждать встречи с Францией, чтобы понять очевидное? Германия в жесточайшем кризисе, который в момент назначения 58-летнего специалиста предсказать было невозможно.

Как минимум потому, что на Флика смотрели как на волшебника. То, что он сделал с «Баварией» после невнятного Нико Ковача, иначе как сказкой не называли. Благодаря Флику все снова увидели совершенную мюнхенскую машину в ее классической версии. Не ту, что поражала тактическими схемами и новыми амплуа игроков под началом Хосепа Гвардиолы, а команду, очень похожую на последнее творение Юппа Хайнкеса. Тот, кстати, считал Флика своим наследником и настоящим баварцем, всячески продвигая кандидатуру Ханси.

Тот в итоге выиграл все, что можно, включая Лигу чемпионов, и при этом создал потрясающую атмосферу. Для «Баварии» это даже не половина дела, а чуть больше. Флик, которого приглашали в клуб для развития молодежи, не только довел до основы несколько юных талантов, но и пользовался полным доверием ветеранов. Тех, кто был способен сожрать кого угодно, включая Карло Анчелотти. Помогли годы работы в сборной в качестве помощника Йоахима Лева, где у Ханси сложились теплые отношения со всеми баварскими звездами.

Так что, когда Флик покинул клуб из-за конфликта с руководством и персонально спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, он казался идеальной кандидатурой на пост тренера сборной. Все же помнили красивые истории о том, как Ханси подменял Лева на скамейке в победном четвертьфинале Евро-2008 с Португалией, а на триумфальном ЧМ-2014 настоял на том, чтобы уделить больше времени отработке стандартов. Да и начиналось все прекрасно — Германия выиграла первые пять матчей с новым тренером и первой отобралась на ЧМ-2022.

Но, кажется, все окончательно сломалось еще на турнире в Катаре, где немцы больше обсуждали права человека и демонстрацию радужных повязок. Причем увлеклись этим опытные игроки, а не молодежь, которой хотелось сконцентрироваться на футболе. Получился еще один тлеющий конфликт, который, впрочем, не был таким острым, как вечные разборки вокруг вратарской позиции между Мануэлем Нойером и Марком-Андре Тер Штегеном.

Ханс-Дитер Флик. Фото Global Look Press

Все это лишь усугубило игровые проблемы, проявившиеся еще до мирового первенства. Там ведь была как минимум неоднозначная серия. Примерно такая, как игра с Англией в Лиге наций. С одной стороны, немцы героически спаслись в концовке. С другой — перед этим они позволили сопернику за одиннадцать (!) минут превратить 2:0 в 2:3. А разгром Италии (5:2) с учетом проблем «Скуадры адзурры» и бегства Роберто Манчини сейчас воспринимается совсем иначе.

В какой-то момент Флик откровенно поплыл, а его эксперименты с составом вызывали все больше вопросов. Он тасовал схемы и роли футболистов, то пробуя тройку центральных защитников, то перестраиваясь на 4-3-3. Но вопросов к тренеру было все больше и больше. Зачем возвращать Киммиха на позицию правого защитника? Какой смысл ставить Эмре Джана в центр обороны, пусть это и работало в критической ситуации в дортмундской «Боруссии»? Нужно ли было искать аналог Хеведеса времен ЧМ-2014 и отправлять на левый фланг обороны номинального центрального защитника? Против Японии так играл Шлоттербек.

Или, например, что такое — Гюндоган в атакующей тройке? Причем процесс экспериментов казался бесконечным. Дошло до того, что в субботу в сборной дебютировал 32-летний Гросс. То, что этот хавбек хорош в системно выстроенном «Брайтоне», всем было очевидно давно. А то, что его пригласили только сейчас, приводит к неутешительному выводу. О безысходности, тупике и непонимании, что делать. В принципе это угадывалось и в комментариях Флика, который после одного из трех последних поражений говорил о некой стадии подготовки, когда подобное случается.

Ханс-Дитер Флик. Фото Global Look Press

В итоге даже терпеливые боссы немецкого футбола поняли, что хирургическое вмешательство неизбежно. Но кто бы ни пришел в сборную — считающийся фаворитом Юлиан Нагельсманн или тренирующий «Айнтрахт» Оливер Гласнер — они столкнутся с теми же проблемами. С невнятной и регулярно проваливающейся обороной. С отсутствием выбора в центре нападения, где на мировом первенстве играл 30-летний Фюллькруг, альтернативой которому остается Хаверц.

Наконец, с набором талантливых созидателей вроде Мусиалы, Вирца, Сане и Гнабри, которые в хороший день могут разорвать любого соперника, но если что-то идет не так, не способны на подвиг в духе их легендарных предшественников. У этой Германии совсем не немецкий менталитет. Она забыла о корнях и стиле, ее звезды — за редким исключением вроде Гюндогана, Тер Штегена, Рюдигера и Хаверца — не востребованы в других лигах «большой пятерки». Так что Флик не только виновник текущих проблем, но и жертва обстоятельств. И его наследнику точно не позавидуешь.