Флик уволен из сборной Германии. Но проблема не только в тренере

Сегодня, 21:30
Воскресное увольнение Ханси Флика из сборной Германии — на следующий день после унизительного проигрыша Японии (1:4) — самый ожидаемый и логичный сценарий. Неизбежность, хотя, по слухам, руководство Немецкого футбольного союза давало тренеру две сентябрьские игры, чтобы доказать: бундестим может быть конкурентоспособной в преддверии домашнего Евро-2024. Но какой смысл ждать встречи с Францией, чтобы понять очевидное? Германия в жесточайшем кризисе, который в момент назначения 58-летнего специалиста предсказать было невозможно.
Как минимум потому, что на Флика смотрели как на волшебника. То, что он сделал с «Баварией» после невнятного Нико Ковача, иначе как сказкой не называли. Благодаря Флику все снова увидели совершенную мюнхенскую машину в ее классической версии. Не ту, что поражала тактическими схемами и новыми амплуа игроков под началом Хосепа Гвардиолы, а команду, очень похожую на последнее творение Юппа Хайнкеса. Тот, кстати, считал Флика своим наследником и настоящим баварцем, всячески продвигая кандидатуру Ханси.
Тот в итоге выиграл все, что можно, включая Лигу чемпионов, и при этом создал потрясающую атмосферу. Для «Баварии» это даже не половина дела, а чуть больше. Флик, которого приглашали в клуб для развития молодежи, не только довел до основы несколько юных талантов, но и пользовался полным доверием ветеранов. Тех, кто был способен сожрать кого угодно, включая Карло Анчелотти. Помогли годы работы в сборной в качестве помощника Йоахима Лева, где у Ханси сложились теплые отношения со всеми баварскими звездами.
Так что, когда Флик покинул клуб из-за конфликта с руководством и персонально спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, он казался идеальной кандидатурой на пост тренера сборной. Все же помнили красивые истории о том, как Ханси подменял Лева на скамейке в победном четвертьфинале Евро-2008 с Португалией, а на триумфальном ЧМ-2014 настоял на том, чтобы уделить больше времени отработке стандартов. Да и начиналось все прекрасно — Германия выиграла первые пять матчей с новым тренером и первой отобралась на ЧМ-2022.
Но, кажется, все окончательно сломалось еще на турнире в Катаре, где немцы больше обсуждали права человека и демонстрацию радужных повязок. Причем увлеклись этим опытные игроки, а не молодежь, которой хотелось сконцентрироваться на футболе. Получился еще один тлеющий конфликт, который, впрочем, не был таким острым, как вечные разборки вокруг вратарской позиции между Мануэлем Нойером и Марком-Андре Тер Штегеном.
Все это лишь усугубило игровые проблемы, проявившиеся еще до мирового первенства. Там ведь была как минимум неоднозначная серия. Примерно такая, как игра с Англией в Лиге наций. С одной стороны, немцы героически спаслись в концовке. С другой — перед этим они позволили сопернику за одиннадцать (!) минут превратить 2:0 в 2:3. А разгром Италии (5:2) с учетом проблем «Скуадры адзурры» и бегства Роберто Манчини сейчас воспринимается совсем иначе.
В какой-то момент Флик откровенно поплыл, а его эксперименты с составом вызывали все больше вопросов. Он тасовал схемы и роли футболистов, то пробуя тройку центральных защитников, то перестраиваясь на 4-3-3. Но вопросов к тренеру было все больше и больше. Зачем возвращать Киммиха на позицию правого защитника? Какой смысл ставить Эмре Джана в центр обороны, пусть это и работало в критической ситуации в дортмундской «Боруссии»? Нужно ли было искать аналог Хеведеса времен ЧМ-2014 и отправлять на левый фланг обороны номинального центрального защитника? Против Японии так играл Шлоттербек.
Или, например, что такое — Гюндоган в атакующей тройке? Причем процесс экспериментов казался бесконечным. Дошло до того, что в субботу в сборной дебютировал 32-летний Гросс. То, что этот хавбек хорош в системно выстроенном «Брайтоне», всем было очевидно давно. А то, что его пригласили только сейчас, приводит к неутешительному выводу. О безысходности, тупике и непонимании, что делать. В принципе это угадывалось и в комментариях Флика, который после одного из трех последних поражений говорил о некой стадии подготовки, когда подобное случается.
В итоге даже терпеливые боссы немецкого футбола поняли, что хирургическое вмешательство неизбежно. Но кто бы ни пришел в сборную — считающийся фаворитом Юлиан Нагельсманн или тренирующий «Айнтрахт» Оливер Гласнер — они столкнутся с теми же проблемами. С невнятной и регулярно проваливающейся обороной. С отсутствием выбора в центре нападения, где на мировом первенстве играл 30-летний Фюллькруг, альтернативой которому остается Хаверц.
Наконец, с набором талантливых созидателей вроде Мусиалы, Вирца, Сане и Гнабри, которые в хороший день могут разорвать любого соперника, но если что-то идет не так, не способны на подвиг в духе их легендарных предшественников. У этой Германии совсем не немецкий менталитет. Она забыла о корнях и стиле, ее звезды — за редким исключением вроде Гюндогана, Тер Штегена, Рюдигера и Хаверца — не востребованы в других лигах «большой пятерки». Так что Флик не только виновник текущих проблем, но и жертва обстоятельств. И его наследнику точно не позавидуешь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
2
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
3
|Штутгарт
|3
|2
|0
|1
|11-5
|6
|
4
|РБ Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|
5
|Унион Б
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
7
|Вольфсбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|3-6
|6
|
9
|Боруссия Д
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
10
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Аугсбург
|3
|0
|2
|1
|7-9
|2
|
13
|Бохум
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Кельн
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
15
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
17
|Майнц
|3
|0
|1
|2
|2-9
|1
|
18
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|15.09
|21:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|16.09
|16:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|16.09
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|- : -
|16.09
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|16.09
|16:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|16.09
|19:30
|
Бохум – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.09
|16:30
|
Хайденхайм – Вердер
|- : -
|17.09
|18:30
|
Дармштадт – Боруссия М
|- : -