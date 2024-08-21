Нойер ушел из сборной Германии. В чем причина и кто его заменит

Сегодня, 18:15
38-летний вратарь Мануэль Нойер объявил об уходе из сборной Германии. Футболист поделился решением в социальных сетях, хотя ранее сообщалось, что он останется в команде до чемпионата мира 2026 года. На прошедшем Евро он являлся основным голкипером бундестим. Нойер опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своем решении:
«Этот день должен был когда-то наступить. Сегодня завершается моя карьера в сборной Германии. Все, кто со мной знаком, знают, что это решение далось мне нелегко. Я дебютировал более 15 лет назад в матче против ОАЭ — тогда я очень волновался.
У нас было много взлетов и падений. Главным событием, безусловно, стала победа на чемпионате мира в Бразилии. Оглядываясь сегодня назад, я очень горжусь и благодарен за то, что делил поле вместе с товарищами по команде и был капитаном на протяжении семи лет. Завершением моей карьеры стало то, что я смог восстановиться после травмы и сыграть на домашнем Евро. Хочу поблагодарить всех сотрудников Немецкого футбольного союза, в особенности тренеров вратарей — мы были одной семьей. Я был рад носить футболку сборной Германии. Большое спасибо».
Накануне немецкий журналист Кристиан Фальк заявил, что Нойер не планирует уходить из сборной. По его информации, Ману хотел взять паузу от международных матчей и вернуться к ним к концу 2024 года. После чемпионата Европы немецкое издание Kicker сообщало, что голкипер останется в национальной команде до ЧМ-2026.
Мануэль провел 124 матча за сборную Германии, дебютировав в июне 2009-го в товарищеской встрече с ОАЭ. Нойер являлся основным вратарем бундестим на всех крупных турнирах начиная с чемпионата мира 2010 года. За это время он выиграл ЧМ-2014, а также стал бронзовым призером ЧМ-2010 и Евро 2012-го и 2016-го.
Вероятно, сменщиком Нойера станет 32-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. Голкипер дебютировал за национальную команду еще в мае 2012-го, но с тех пор провел за Германию лишь 40 матчей, большая часть из которых (25) — товарищеские. Тер Штеген не сыграл ни минуты на крупных турнирах. Недоверие к Марку-Андре служило причиной конфликтов между футболистами.
«Я — командный игрок, и я всегда думаю о пользе команды, — реагировал Нойер на критику со стороны Тер Штегена. — Не уверен, что такие вещи идут на пользу команде, особенно когда речь идет о нашей позиции. Это не первый случай, когда (Тер Штеген. — Прим. „СЭ“) говорит об этом. Я доволен своей игрой и теми, кто несет за это ответственность. Не знаю, что еще сказать».
Но сейчас, похоже, пришло время сменщика, который очень долго ждал свой шанс.