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Ройс — легенда или неудачник? Марко уходит из Дортмунда без топ-побед, но все равно он стал великим

Марко Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото Global Look Press
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Ему постоянно не везло даже со сборной.

Марко Ройс не продлит контракт с «Боруссией», об этом объявлено официально. Немец провел в Дортмунде 12 лет и стал настоящим символом команды — пока выращенные на «Сигнал Идуна Парк» звезды уезжали в топ-клубы, он оставался в надежде что-то выиграть здесь. Сейчас Марко 34, и его достижения выглядят не соответствующими его таланту — два Кубка и три Суперкубка Германии. Карьера Ройса прошла неоднозначно: с одной стороны, он мог намного большего добиться, если бы ушел, с другой — почти всю карьеру провел в одной команде, проявив верность, которая очень необычна для современного футбола.

Марко Ройс. «Это стоило того, чтобы пойти на все жертвы». Ройс не выиграл чемпионство с «Боруссией», но уходит легендой

Трагичные моменты Марко пережил не только в клубе

В первом же сезоне (2012/13) в «Боруссии» 23-летний Ройс едва не выиграл Лигу чемпионов — «Бавария» притормозила выскочек Юргена Клоппа в финале (1:2). Сам Марко в том матче заработал пенальти, который реализовал Илкай Гюндоган. Поражение в финале ЛЧ в первый же год на «Сигнал Идуна Парк» оказалось одним из множества разочарований Ройса в клубе и, вероятно, высшим достижением в Дортмунде. Все же даже это престижнее двух национальных Кубков и тем более трех Суперкубков Германии.

Ройс стабильно демонстрировал топ-уровень, даже несмотря на частые мелкие повреждения. В сезоне-2012/13 он оформил 19+16 во всех турнирах, в следующем показал уже 23+22 и должен был стать одним из лидеров сборной Германии на ЧМ-2014. С этим турниром связана еще одна трагедия карьеры Марко — за день до отлета в Бразилию в контрольной встрече с Арменией он порвал связки голеностопа и пропустил победный для бундестим турнир. В итоге со сборной у полузащитника совсем не задалось: после ЧМ-2014 из-за повреждений он пропустил еще и Евро-2016, Евро-2020, Кубок конфедераций в 2017-м и чемпионат мира в 2022-м.

В клубе у Марко тоже временами случались просадки из-за травм: он крайне мало играл в кампании-2016/17 (всего 1189 минут в бундеслиге), а следующий сезон практически целиком пропустил из-за разрыва крестообразных связок. Это было самое серьезное повреждение в карьере Ройса — в основном его донимали мышечные проблемы, которые не выключали из игры на долгие месяцы. Казалось, что разрыв «крестов» даже психологически надломил футболиста: всего в 29 он размышлял о собственной старости и признавался, что устал.

Футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс.
Фото Global Look Press

Ройс не реализовал себя полностью, и сам в этом виноват

При этом немец стабильно становился одним из самых результативных в составе «Боруссии» и без конца притягивал топ-клубы с гораздо более ощутимыми шансами на топ-трофеи. Не считая текущей кампании и сезона с разрывом «крестов», самым тусклым из 12 лет в Дортмунде оказался прошлый год — 16 результативных действий (8+8) за 1806 минут во всех турнирах.

Одним из главных хантеров Ройса был Клопп, проработавший с ним три года. Юрген мечтал перевезти соотечественника в «Ливерпуль», но футболист отказывал не только ему. Немецкое медиа Bild посчитало, скольким грандам Ройс отказывал ради «Боруссии». Летом 2012-го Марко, игрок «Гладбаха» на тот момент, оказался дома у главного тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса, который угостил футболиста кофе, тортом и предложением о переходе на «Альянц Арену» — но полузащитник уже принял решение о переезде в Дортмунд.

«ПСЖ» приходил за Ройсом в 2014-м и 2015-м — второе предложение парижан включало бешеную зарплату в 20 миллионов евро. На «Парк де Пренс» немец точно бы захватил несколько чемпионств. В том же году Марко поступили предложения от «Реала» и «Барселоны»: первым отказал из-за симпатий к сине-гранатовым, а самим каталонцам, видимо, из-за еще большей любви к «Боруссии». В 2015-м Марко продлился с «Дортмундом» до 2019-го, хотя команда на тот момент ползла в бундеслиге 16-й и переживала жуткий кризис. На старте 2018-го за немцем прибыл даже Пеп Гвардиола, но и «Ман Сити» с зарплатой в 23 миллиона евро в год не возбудил Ройса сильнее «Дортмунда».

Каждый из этих клубов забирал Лигу чемпионов (кроме «ПСЖ») и национальные чемпионаты после того, как делал предложения Ройсу. Но сам немец так и не выиграл ни одного топ-трофея. Кажется, полузащитник сам лишил себя возможности максимально реализовать потенциал и так и не решился сделать шаг на новый уровень, оставаясь в комфортном Дортмунде. Ему помешали стать по-настоящему великим не только травмы, но и собственная нерешительность. Даже если в этом году «Боруссия» все-таки выиграет Лигу чемпионов, то это уже не будет победа Марко — в плей-офф больше 15 минут на поле он провел только в первом матче 1/8 финала с ПСВ (1:1). Сейчас в команде решают другие люди.

Фото AFP

Почему Марко все равно великий?

Ройс так и не покинул «Боруссию» ради грандов и остался без топовых трофеев. Но, может, в этом и есть его величие: он принес в жертву собственные амбиции ради чего-то большего — верности, любви болельщиков и собственной к клубу. Марко возвращался после каждой травмы, терпел уходы партнеров, с которыми вместе делал дортмундцев сильными. Полузащитник пережил продажи Марио Гетце, Роберта Левандовски, Илкая Гюндогана, Матса Хуммельса, Джейдона Санчо, Пьера-Эмерика Обамеянга и других звездных партнеров. Неизменным на «Сигнал Идуна Парк» оставался только он сам и отсутствие больших побед.

«О важности Ройса для клуба можно судить по сроку его нового контракта, — говорил Клопп в 2015-м. — С учетом его уровня и ситуации, в которой мы оказались, можно было предположить, что Марко в какой-то момент покинет команду. Но даже когда все хотели приобрести Ройса, он сказал, что остается. Думаю, это выдающийся и необычный поступок для человека его возраста. Именно поэтому я считаю Ройса великим игроком и великолепным парнем».

Марко Ройс. Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть

Своим поведением Марко напоминает Стивена Джеррарда, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и других легенд, которые всю карьеру провели в одном клубе. Он один из последних героев олдскульного футбола, в котором преданность ценится сильнее славы. Конечно, старт Ройса прошел в Менхенгладбахе, но при первой же возможности он вернулся в «Боруссию», в которой занимался с шести лет. Благодаря этому полузащитник стал культовой фигурой для Дортмунда и навсегда вписал себя в историю. Может, если бы он летал по топ-клубам в гонке за трофеями, наследие было бы куда скромнее. Но карьера немца точно останется в памяти надолго: в чем-то его жаль, но для многих он — настоящий идол.

Марко Ройс
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
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