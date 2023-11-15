Сменил наездницу на гандболистку: Мануэль Нойер женился во второй раз

Вратарь «Баварии» и сборной Германии оформил отношения с новой супругой.
Осень 2023 года порадовала вратаря «Баварии» Мануэля Нойера радостными событиями. 37-летний голкипер восстановился после перелома голени, который получил, катаясь на лыжах в декабре прошлого года после чемпионата мира. 28 октября он сыграл первый матч в бундеслиге после долгого перерыва.
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После возвращения на поле Нойер женился на своей 23-летней подруге Анике Биссель.
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Многие фанаты немецкого вратаря отмечают, что она очень похожа на предыдущую супругу Мануэля — Нину Вайсс (на фото слева). Вайсс — дочь состоятельного владельца гостиничного бизнеса и успешная наездница. Она выиграла несколько крупных турниров в Германии по конному спорту.
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Обе девушки заметно отличаются по типажу от стилиста по прическам Катрин Гильх, с которой Нойер находился в близких отношениях с 2009 по 2014 год.
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Первый официальный брак Нойера продлился три года. Нина хотела строить карьеру дальше, Мануэль мечтал о детях. Молодые люди развелись в начале 2020 года.
Через несколько месяцев Нойер познакомился с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель.
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14-летняя разница в возрасте не мешала развитию их романа.
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Аника с удовольствием посещала матчи «Баварии».
Фото Global Look Press
Девушка ездила в Катар, чтобы поддержать своего любимого во время выступления за сборную Германии на чемпионате мира.
Фото Global Look Press
Травма Нойера позволила молодым людям больше времени проводить вместе.
Фото Global Look Press
В сентябре они побывали вместе с другими футболистами «Баварии» на традиционном пивном фестивале в Мюнхене.
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На Октоберфесте пара объявила о своей скорой свадьбе, а Мануэль признался, что его мечта о детях скоро осуществится.
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Свою свадьбу чета Нойеров отпраздновала в узком кругу близких родственников в начале ноября. Прибавление в семье ожидается в начале весны.
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