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Сегодня, 16:20

Сменил наездницу на гандболистку: Мануэль Нойер женился во второй раз

Отдел фото «СЭ»
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Вратарь «Баварии» и сборной Германии оформил отношения с новой супругой.

Осень 2023 года порадовала вратаря «Баварии» Мануэля Нойера радостными событиями. 37-летний голкипер восстановился после перелома голени, который получил, катаясь на лыжах в декабре прошлого года после чемпионата мира. 28 октября он сыграл первый матч в бундеслиге после долгого перерыва.

Фото AFP

После возвращения на поле Нойер женился на своей 23-летней подруге Анике Биссель.

Фото Соцсети
Многие фанаты немецкого вратаря отмечают, что она очень похожа на предыдущую супругу Мануэля — Нину Вайсс (на фото слева). Вайсс — дочь состоятельного владельца гостиничного бизнеса и успешная наездница. Она выиграла несколько крупных турниров в Германии по конному спорту.
Фото Global Look Press

Обе девушки заметно отличаются по типажу от стилиста по прическам Катрин Гильх, с которой Нойер находился в близких отношениях с 2009 по 2014 год.

Фото Getty Images

Первый официальный брак Нойера продлился три года. Нина хотела строить карьеру дальше, Мануэль мечтал о детях. Молодые люди развелись в начале 2020 года.

Через несколько месяцев Нойер познакомился с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель.

Фото Global Look Press
14-летняя разница в возрасте не мешала развитию их романа.
Фото BackGrid
Аника с удовольствием посещала матчи «Баварии».
Фото Global Look Press
Девушка ездила в Катар, чтобы поддержать своего любимого во время выступления за сборную Германии на чемпионате мира.
Фото Global Look Press

Травма Нойера позволила молодым людям больше времени проводить вместе.

Фото Global Look Press
В сентябре они побывали вместе с другими футболистами «Баварии» на традиционном пивном фестивале в Мюнхене.
Фото Соцсети
На Октоберфесте пара объявила о своей скорой свадьбе, а Мануэль признался, что его мечта о детях скоро осуществится.
Фото Getty Images
Свою свадьбу чета Нойеров отпраздновала в узком кругу близких родственников в начале ноября. Прибавление в семье ожидается в начале весны.
Фото Global Look Press
Мануэль Нойер
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