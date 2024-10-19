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19 октября, 23:00

Немецкие фанаты возненавидели Клоппа из-за перехода в Red Bull. Уже вывешивают оскорбительные баннеры

Немецкие фанаты вывесили оскорбительные баннеры в адрес Клоппа
Артем Белинин
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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И это в почти родном клубе!

Болельщики «Майнца» вывесили баннеры с оскорблениями в адрес Юргена Клоппа. Ранее немецкий специалист провел в клубе 11 лет в качестве футболиста (1990 — 2001) и еще семь лет отработал на тренерском посту (2001 — 2008).

Что написали фанаты?

Клопп обладает культовым статусом среди фанатов «Майнца» — от них в последнюю очередь ждешь баннеров с оскорблениями в его адрес. Однако они появились — на матче «Майнца» и «Лейпцига» 19 октября ультрас вывесили две растяжки, явно адресованные легенде клуба.

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На первой было написано «Ты забыл все, что мы помогли тебе сделать».

На второй баннер была нанесена цитата самого Клоппа: «Мне нравятся люди до тех пор, пока они меня не разочаруют». А надпись ниже гласила: «Ты спятил?» В словосочетании Bist du bekloppt на немецком содержалась игра слов — буквы klopp были написаны красными буквами, намекая, к кому именно идет обращение.

Фото Global Look Press

Чего это они?

Клопп суммарно провел в «Майнце» почти два десятилетия, в качестве тренера впервые вывел этот клуб в бундеслигу и еврокубки. Почему же ультрас ополчились на него? Все просто: недавно стало известно, что Юрген с января переходит на работу в компанию Red Bull, где станет руководителем футбольных операций. В подчинении RB находятся футбольные клубы «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк» и «Брагантино».

Несмотря на свой в целом положительный статус в спортивном сообществе, в футбольной среде компания Red Bull нажила себе немало врагов. Особенно ее не любят в Германии — там «РБ Лейпциг» считают искусственным образованием, против присутствия клуба в бундеслиге регулярно проводятся фанатские акции.

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Проблема настолько острая, что присоединение даже не напрямую к «Лейпцигу» способно испортить репутацию внутри Германии. Похоже, Юрген потихоньку теряет рейтинг в стране — он еще не вступил в должность, но уже получает оскорбления.

Фанаты дортмундской «Боруссии» поступили еще жестче — портал болельщиков schwatzgelb.de опубликовал целое письмо под названием «Декультивация», где было заявлено, что теперь Клопп — персона нон-грата на «Сигнал Идуна Парк»: «Юрген Клопп никогда не любил футбол. Он просто хороший оратор и маркетолог, который знает, как себя продать. Теперь он показал свое истинное лицо. Надеемся, в ближайшее время в Дортмунде его больше не увидят», — сказано в письме.

Фото Global Look Press

Сам Клопп пока особо не комментировал всю ситуацию. Он только заявлял, что очень рад теперь работать в Red Bull: «После почти 25 лет работы на тренерском посту я не могу не радоваться тому, что участвую в подобном проекте. Роль может измениться, но моя страсть к футболу и людям, которые делают футбол таким, какой он есть, не изменилась», — говорил он в своем обращении.

После подобных протестов, возможно, его радость чуть поугаснет.

ФК Майнц
Юрген Клопп

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