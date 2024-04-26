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Боссы «Баварии» сами загнали себя в патовую ситуацию: теперь любое их дальнейшее действие болельщики клуба будут воспринимать в штыки. Все началось с увольнения Юлиана Нагельсмана год назад — фанаты до сих пор припоминают это решение боссам клуба. В этом сезоне при Томасе Тухеле мюнхенцы провалились во внутренних турнирах, но дошли до 1/2 финала Лиги чемпионов — есть какой-никакой результат.
Нужно принимать во внимание и тот факт, что «Байер» выступил гораздо выше ожиданий. На фоне непобедимой серии команды Хаби Алонсо результаты Тухеля выглядят провальными. Но это не так: в сезоне-2020/21 «Бавария» выиграла чемпионат с 78 очками, в сезоне-2021/22 — с 77, а в сезоне-2022/23 и вовсе с 71. Сейчас у мюнхенцев 66 баллов и четыре игры в запасе. Все не так плохо, как кажется на первый взгляд.
Как бы то ни было, решение уже принято — Тухель покинет «Баварию». Переговоры с Алонсо, Нагельсманом и Эмери быстро завершились неудачей, а другие кандидаты, видимо, не внушают доверия. Тут-то и появилась опция в лице Ральфа Рангника. По данным СМИ, он находится в одном шаге от того, чтобы встать у руля клуба. Речь идет о контракте до 2026 или 2027 года.
Австриец, хорошо знакомый российским болельщикам по работе в «Локомотиве», прекрасно разбирается в немецком футболе. В какой-то степени Рангника можно назвать его основоположником (если мы говорим о новейшей истории). Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик и Томас Тухель — наследники тактических идей Ральфа. Именно он в 2010-х поменял мышление молодых немецких специалистов, внедрив гегенпрессинг (опираясь на методы Арриго Сакки и Валерия Лобановского) — при котором команда после потери владения мячом сразу же пытается вернуть его, а не отступает на свою половину поля, чтобы закрыть зоны.
Принято считать Рангника функционером: суперуспешная деятельность в «Лейпциге» или провал в «Локомотиве» — не так важно. Но как тренер Ральф достиг немалых высот. Он добыл для «Шальке-04» последние на данный момент трофеи и дошел с гельзенкирхенцами до полуфинала Лиги чемпионов.
Если брать период работы в «Лейпциге», то Ральф вывел команду в бундеслигу, а затем вернул в Лигу чемпионов. Был еще провал в «МЮ», но там австриец не отработал и полугода. Да и кто из тренеров после сэра Алекса построил успешную карьеру в Манчестере?
Сейчас Рангник работает в сборной Австрии и вывел ее на Евро-2024 со второго места в группе, уступив бельгийцам лишь одно очко. После ужасного впечатления, оставленного в России, может показаться, что Ральф — проходимец, который каким-то образом обманывает одного серьезного работодателя за другим.
Действительно, впечатляющих достижений в карьере Рангника нет, «МЮ» — пока единственный топ-клуб в его жизни, да и вообще его многие считают тренером устаревшим. Но, если оставить за скобками период в «Локомотиве», Ральф провел хорошую работу в «Лейпциге», ожидаемо провалился в «МЮ» (хотя провалиться там сейчас способен даже Гвардиола) и дал результат в сборной Австрии. Учитывая статус Рагника в Германии, выбор «Баварии» можно в чем-то понять. Хотя он, конечно же, вызывает и вопросы.
Удивляет другое. Как сообщают немецкие источники, Рангник согласится возглавить «Баварию» только при условии абсолютного контроля над трансферной политикой клуба. Таким образом, его полномочия будут выше, чем у спортивных директоров Макса Эберля и Кристофа Фройнда.
Почетный президент мюнхенцев Ули Хенесс не испытывает никаких сомнений по поводу кандидатуры австрийца. Раньше он считал Рангника «врагом «Баварии», но позже изменил мнение и теперь видит в нем «отличного человека».
А вот болельщикам клуба идея назначить Ральфа не понравилась. Они уже написали петицию в защиту Томаса Тухеля. Она была создана 22 марта и собрала уже более 12 тысяч подписей.
«Летом «Бавария» уберет Томаса Тухеля. Какое ужасное решение! В Мюнхене ему всегда было нелегко. Несмотря на негативное освещение его деятельности в СМИ и кадровую ситуацию, он вывел нашу команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к таким кандидатам, как Эмери или Рангник, эти тренеры ему в подметки не годятся».
Что касается других кандидатов, то Унаи Эмери на днях продлил контракт с «Астон Виллой», Нагельсман чуть ранее — со сборной Германии, Алонсо же объявил, что остается в «Байере». Вот и получается, что Рангник — главный из оставшихся кандидатов. По крайней мере, его руководство предпочитает свободному Флику. Авторитетный Bild пишет, что уже согласованы условия — контракт с Рангником подпишут до 2026 или 2027 года, компенсация Австрии — 2-3 миллиона евро. Правда, вряд ли имя будущего тренера назовут до того, как «Бавария» закончит кампанию в Лиге чемпионов.
Чем это обернется для «Баварии» — аферой а-ля «Локомотив» или мощнейшей комплексной работой нового штаба, — пока сказать невозможно. Одно понятно точно — судя по всему, в Мюнхене в следующем сезоне будет весело.