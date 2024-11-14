«Машина ненависти». Клуб бундеслиги ушел из соцсети Маска после выборов в США

Его примеру могут последовать и другие немецкие команды.

«Санкт-Паули» объявил об уходе из социальной сети X (бывший Twitter) из-за политики ее владельца Илона Маска. Клуб бундеслиги, который традиционно придерживается левых взглядов, прекратил публиковать там новости и призвал болельщиков переходить на набирающую популярность платформу Bluesky.

Заявление пресс-службы

Говоря о причинах своего решения, в «Санкт-Паули» подчеркнули, что Маск превратил площадку для дискуссий в «машину ненависти», способную повлиять на предвыборную кампанию в парламент Германии.

«Расизм и теории заговора там распространяются беспрепятственно и даже курируются. Оскорбления и угрозы редко наказываются и выдаются за свободу слова. Кроме того, после победы на выборах Дональд Трамп назначил Маска на должность главы Департамента эффективности правительства. Илон был одним из основных спонсоров предвыборной кампании и также использовал X для этой цели. Можно предположить, что соцсеть и дальше будет продвигать авторитарный, человеконенавистнический и ультраправый контент во время предстоящей избирательной кампании в Германии, манипулируя общественным сознанием», — указано в тексте.

Подали пример другим?

Многие клубы используют X не только в качестве заработка, но и как средство коммуникации с болельщиками. У таких грандов, как «Манчестер Юнайтед» (38 миллионов подписчиков), «Барселона» (49 миллионов) и «Реал Мадрид» (51,8 миллиона), огромная аудитория.

В «Санкт-Паули» отметили, что их аккаунт, у которого более 250 тысяч подписчиков, больше не будет использоваться. Однако все посты за последние 11 лет останутся ради исторической ценности.

Это первый клуб из топ-5 лиг, отказавшийся от продукта Маска. Однако вполне может быть, что не последний. Bild связался с другими командами и выяснил их позицию.

«Байер» сообщил, что внимательно изучит вопрос на предмет того, нет ли вмешательства в алгоритмы с целью достижения определенного эффекта. Если это будет подтверждено, а клуб решит, что пребывание на платформе негативно влияет на него, будет принято решение об уходе. «Вольфсбург» тоже выразил опасения насчет функционирования X и сообщил о критической оценке происходящего. «Ганновер» пообещал следить за ситуацией, но пока намерен остаться в соцсети. Схожим образом поступят «Штутгарт», «Лейпциг», «Аугсбург», «Хоффенхайм» и «Вердер».

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Кельн», напротив, хотят сохранить свое присутствие на платформе из-за возможности активно взаимодействовать с фанатами.

Фанаты «Санкт-Паули». Фото Global Look Press

Необычный клуб

«Санкт-Паули» — это самый настоящий клуб-панк в мире футбола со своей уникальной идеологией и харизмой. Поддержка ЛГБТ*, борьба за права мигрантов, сохранение окружающей среды, антирасизм — все то, без чего нельзя представить команду из портового района Гамбурга.

В среде фанатов «Санкт-Паули» (еще с начала 1980-х) распространены левые и антифашистские взгляды, что уже нетипично для этой субкультуры. Причем ультраправым болельщикам вообще запрещено появляться на стадионе.

Клубом, по сути, управляют сами ультрас. Они даже подбирают игроков в соответствии со своими убеждениями. К примеру, больше десяти лет назад огромным штрафам и санкциям подвергся один из футболистов за то, что на тренировке назвал партнера по команде «черным ублюдком».

Сейчас у «Санкт-Паули» десятки миллионов фанатов по всему миру. Атмосфера на «Милленторе» — 30-тысячной арене «пиратов» — мощнейшая. Здесь, например, можно увидеть грандиозное фаер-шоу с огромным баннером Wilkommen in der holl (в переводе с немецкого — «Добро пожаловать в ад». — Прим. «СЭ»).

В сезоне-2024/25 клуб вернулся в бундеслигу спустя 13 лет. Правда, после 10 туров чемпионата Германии дела у команды идут не очень: всего восемь очков и 16-е место в турнирной таблице.

*Признано в России экстремистской организацией.