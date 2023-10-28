Лучший бомбардир Европы — гвинеец, о котором почти никто не знал. Гирасси перекрыл рекорд результативности Роналду

Форвард «Штутгарта» разрывает бундеслигу.

Бундеслига в сезоне-2023/24 выглядит удивительной: после восьми туров на первом месте сидит стабильно невезучий «Байер», а всего в одном балле от него находится скромный записной середняк «Штутгарт». Привычные лидеры «Бавария» и дортмундская «Боруссия» лишь преследуют беглецов. Вряд ли кто-то мог предугадать и лучшего бомбардира лиги: после восьми матчей уверенно лидирует недавний ноунейм Серу Гирасси, который выступает как раз за дерзких «швабов». 27-летний гвинеец умудрился забить 14 голов (и сделать две результативные передачи) всего за восемь туров бундеслиги — исторический рекорд чемпионата на этом отрезке. Плюс оформил 1+1 за 76 минут в Кубке страны. Гирасси — самый результативный футболист старта сезона не только в Германии, но и во всей топ-5 европейских лиг. Более того, в XXI веке только Роналду удавалось забить больше за восемь стартовых туров.

До 27 лет никогда не играл в сильных командах и не забивал больше 11 голов за сезон

Страйкер появился в «Штутгарте» прошлым летом — «швабы» оформили аренду у «Ренна» на сезон. Габаритный форвард уже заезжал в бундеслигу, но лучше всего себя проявил во Франции. Новичок с ходу стал лучшим бомбардиром команды: за 28 матчей во всех турнирах настрелял 14 голов и добавил к ним два ассиста. Гирасси наверняка забил бы еще больше, если б не пропустил около полутора месяцев из-за разрыва приводящей мышцы. Также Серу несколько раз выходил на поле травмированным — слишком много значил для команды.

«У него небольшие порез и опухоль. Травма ограничивает ему зрение, нам пришлось его убрать в начале второго тайма. У него явный отек. Мы должны проследить, чтобы не стало хуже», — рассказал главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенес после игры 30-го тура с «Боруссией» (Менхенгладбах).

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Несмотря на классного новичка, «швабы» едва не вылетели — финишировали только 16-ми в двух очках от зоны прямого вылета. В стыковых матчах за право выступать в немецкой элите «Штутгарт» без проблем разделался с «Гамбургом» (6:1 по сумме двух встреч), а Гирасси отметился голом и ассистом. Без гвинейского форварда красные наверняка бы вылетели, поэтому летом его выкупили у «Ренна» за девять миллионов евро. Сайт Transfermarkt после последнего обновления оценивает Серу уже в 40 миллионов — сейчас он самый результативный нападающий в топ-5 лигах.

Гирасси мог прославиться намного раньше. В 2016-м «Арсенал» присматривался к 20-летнему нападающему, сверкнувшему во втором французском дивизионе за «Осер». Гвинеец выступал за бургундцев во второй половине сезона-2015/16 и оформил 8+2 за 16 игр. Янгстер принадлежал «Лиллю», но не смог раздвинуть конкурентов, ведь не имел никакого опыта в лиге 1. Но вместо топ-клуба из Северного Лондона парня прикарманил «Кельн», заплатив 3,8 миллиона евро.

Серу провел на «Рейн Энерги Штадион» три неоднозначных года: пропустил почти весь первый год из-за травм, затем все же закрепился в основе, регулярно играл в бундеслиге и Лиге Европы — там Гирасси даже огорчил «Арсенал» (1:0), после чего в Лондоне снова заговорили о возможном перемещении форварда в АПЛ. Но в сезоне-2017/18 «Кельн» провалился во вторую бундеслигу, а сам Серу пропустил из-за травм почти всю вторую половину чемпионата. Во втором немецком дивизионе Гирасси задержался лишь на полгода — в январе 2019-го «Амьен» арендовал нападающего, а летом выкупил за шесть миллионов евро.

В Лиге 1 гвинеец тоже оказался в составе аутсайдера, который по итогам сезона покинул элиту. Сам Серу наколотил 9+1 в 23 играх чемпионата и заслуженно остался в высшем дивизионе — «Ренн» заплатил за парня уже серьезные 15 миллионов евро. За два полноценных сезона в Бретани Гирасси отметился 29 результативными действиями (25+4) за 81 игру во всех турнирах: в среднем это 0,36 голевых проявлений за матч. Далее форвард вернулся в бундеслигу и неожиданно спрогрессировал до топ-уровня. Хотя до этого ни разу не забивал больше 11 голов за один сезон.

Дениз Ундав, Серу Гирасси и Энцо Мийо. Фото AFP

«Штутгарт» идет вторым не только благодаря Гирасси

Гвинеец — главная звезда «швабов», но в одиночку даже он не поднял бы команду на вторую строчку. «Штутгарт» обладает заметным стилем: владеет мячом в среднем 56,3% времени в матчах чемпионата — больше только у грандов «Байера» (59,4%), «Боруссии» (60,1%) и «Баварии» (63,5%). Также команда Себастьяна Хенесса — четвертая в лиге по количеству ударов в среднем за игру (14,8), третья по успешности передач (85,5%), а также самая дисциплинированная в бундеслиге — за восемь туров игроки заработали всего девять желтых и ни разу не удалились.

У Гирасси есть качественные партнеры в линии нападения: страйкер Дениз Ундав недавно восстановился от травмы и провел в бундеслиге всего 133 минуты, но за это время настрелял 3+1 — в среднем на результативное действие он тратит 33,25 минуты. В порядке и правый вингер Силас Вамангитука: за девять игр во всех турнирах оформил 4+4, причем три из четырех ассистов он отстегнул Гирасси (два) и Ундаву. Еще одно открытие «швабов» — 21-летний полузащитник Энцо Мийо. Воспитанник «Монако» второй сезон проводит в «Штутгарте», но в прошлом исполнял роль запасного и за весь сезон бундеслиги выдавил только одну голевую. Сейчас у хавбека уже 3+2 в восьми матчах во всех турнирах.

Прогресс «Штутгарта» был бы невозможен без главного тренера. 41-летний Себастьян Хенесс — новая звезда немецкой тренерской школы. Молодой коуч набирался опыта в молодежках «Лейпцига» и «Баварии», после не слишком успешно самостоятельно провел два сезона в «Хоффенхайме» (11-е и 9-е места), но в прошлом сезоне спас «Штутгарт» от вылета и продолжил прогресс сейчас. Идеи Хенесса наконец сочетаются с имеющимися исполнителями, благодаря чему вчерашние аутсайдеры находятся всего в одном балле от первого места бундеслиги.

«Благодаря своей работе и целеустремленности Хенесс добился того, что «Штутгарт» не вылетел из бундеслиги, — говорит об однофамильце президент «Баварии» Ули Хенесс. — Они неплохо сыграли в Кубке Германии и, соответственно, получили финансовые ресурсы для подготовки к новому сезону. Затем он потерял трех своих лучших игроков, но не жаловался и сделал все возможное для исправления ситуации. И то, как они сейчас играют в футбол, заставляет сердце улыбаться. Честно признаюсь, что сейчас мне очень нравится смотреть матчи «Штутгарта». Если они действительно лучше нас («Баварии»), то они должны быть впереди нас. Задача «Баварии» и ее тренера — не допустить этого».

Так что не удивляйтесь, если через пару лет (а может, и куда раньше) Себастьяна Хенесса назначат главным тренером мюнхенского гранда.

Фото AFP

Серу не просто много забивает — он хорош как в силовой борьбе, так и с мячом в ногах

К концу октября Гирасси уже выдал самый результативный сезон в карьере, причем до этого рекордной оказалась прошлая кампания — те самые 11 голов. Сейчас же не попсовый гвинеец забил больше всех в топ-5 лиг (14), ближайший преследователь Лаутаро Мартинес из «Интера» отличился всего 11 раз, а космические Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Роберт Левандовски не дотянули даже до 10 голов. Мощно, учитывая, что из этих 14 голов лишь один был забит с пенальти.

Конечно, выступление Гирасси на старте сезона — оверперформанс. Форвард наколотил 14 в бундеслиге при 7,5 балла xG, но это не значит, что ему просто везет. Гвинеец четче и хладнокровнее всех действует в завершении (11 мячей воткнул из штрафной, три из них — из вратарской) и при этом великолепно находит моменты. В среднем за 90 минут страйкер набирает 1,06 xG. Это больше, чем у Мбаппе (1,01), Холанна (0,92) и других селебрити, а в топовых лигах лучше показатель только у другого феномена из бундеслиги — Виктора Бонифаса (1,15). Высокий показатель ожидаемых голов отражает работу Серу по поиску моментов: его голы — это не случайность.

«Сейчас Гирасси восхищает хладнокровием — он всегда решителен, когда пора бить по воротам. Мы стабильно видим весь диапазон его качеств, не только завершение атак. Он хорошо работает с мячом, отлично понимает, как нужно открываться. Сейчас мы на подъеме, и у нас есть нападающий Серу, который приносит результат», — проанализировал коуч «швабов» Себастьян Хенес.

Гвинейца сравнивают с Марио Гомесом, который засиял в «Штутгарте» во второй половине 2000-х и даже привел к чемпионству в сезоне-2006/07. Правда, за всю ту кампанию СуперМарио отличился в бундеслиге 14 раз — столько уже сейчас у Гирасси. Форварды действительно имеют схожие черты и особенно смахивают габаритами — Марио выше всего на пару сантиметров. Серу, как и предшественник, может быть задействован в роли прозаичного столба, при этом умно действуя с мячом в ногах и оттягиваясь в глубину. Также гвинеец грамотно открывается за спину защитникам, а в штрафной действует очень решительно — хищник выбрасывает 4,37 удара в среднем за 90 минут, больше в бундеслиге только у Бонифаса из «Байера» (6,29).

Полыхающий гвинеец затащил едва не вылетевший в прошлом сезоне «Штутгарт» на второе место в бундеслиге. Серу все еще надеется заиграть в АПЛ, поэтому точно будет стараться удержать безумную результативность. Однажды форвард уже почти оказался в «Арсенале» — и уже зимой «швабам» наверняка будет сложно удержать страйкера. Но фанаты красных горят от ожидания повторения сказки сезона-2006/07, и Гирасси — главный герой их мечтаний.