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Глобальная зачистка в «Боруссии». Терзич и Хуммельс конфликтовали — и оба покинули клуб

Хуммельс и Терзич покинули дортмундскую «Боруссию»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Матс Хуммельс и Эдин Терзич.
Фото Global Look Press
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У финалиста Лиги чемпионов неспокойно.

Пока весь футбольный мир замер в ожидании Евро-2024, одним из главных ньюсмейкеров последних дней внезапно стала дортмундская «Боруссия». Команды, добравшейся до финала Лиги чемпионов, больше нет — ушел главный тренер и два легендарных игрока. Причем все конфликтовали.

Неспокойно было еще перед «Реалом». Один из ветеранов «Боруссии» Матс Хуммельс дал интервью Bild, в котором не стеснялся в выражениях. Например, 35-летний защитник совершенно спокойно рассуждал о том, что может покинуть клуб после финала, причем уверенно заявил, что не поедет в МЛС и не закончит карьеру — заверил, что останется в Европе.

 
Защитник &laquo;Боруссии&raquo; Матс Хуммельс празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo; в&nbsp;ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в&nbsp;Париже. Пять лет назад Хуммельса списали из «Баварии» и сборной. Теперь он вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов

И это еще ладно — разговоры о будущем в его возрасте могут быть вполне конкретными. Но защитник позволил себе фактически оскорбить тренера. «Я был зол, потому что считал, что «Боруссия» не должна играть так ни с кем из соперников. Чувствовал, что дальше так не может продолжаться. Ощущал себя оскорбленным в этой футболке», — сказал Хуммельс.

Немец подразумевал оборонительную тактику — согласно инсайдам из Германии, Матс был одним из тех, кто считал, что «Боруссия» играет в трусливый футбол. И открыто говорил об этом тренеру. Но когда это прозвучало публично, Терзич взбесился — между игроком и коучем начался открытый конфликт.

Матс Хуммельс и Эдин Терзич.
Фото Global Look Press

В клубе, кстати, встали на сторону старшего — посчитали, что даже такой заслуженный футболист, как Хуммельс, не имеет права перечить главному тренеру. Учитывая, что у 35-летнего футболиста в июне заканчивался контракт, его решили просто не продлевать.

Однако случилось внезапное — Терзич ушел еще раньше. 13 июня он заявил: «Сейчас мне очень больно, но я хотел бы сообщить, что с сегодняшнего дня покидаю «Боруссию». Для меня было огромной честью привести этот великий клуб к победе в Кубке Германии, а совсем недавно и к финалу Лиги чемпионов.

После финала на «Уэмбли» я попросил руководство о встрече. После девяти лет в «Боруссии», шесть из которых я провел в тренерском штабе и два с половиной в качестве главного тренера, я понимаю, что предстоящая перезагрузка должна произойти с кем-то другим на бровке».

 
Эдин Терзич. «Боруссию» вывел в полуфинал Лиги чемпионов преданный болельщик. Терзич — уже топ-тренер или еще нет?

Но в планах руководства ничего не изменилось — с Хуммельсом, отыгравшим совокупно 13 лет в составе «Боруссии», все равно решили не продлевать соглашение. Защитник, выигравший с дортмундцами шесть трофеев, включая два чемпионства в Германии, пока ситуацию не комментировал.

Таким образом, «Боруссию» покинули две конфликтующие стороны. А если учесть, что ушел еще и Марко Ройс, тоже недовольный оборонительным стилем Терзича, то три. Наступит ли теперь идиллия в Дортмунде?

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Эдин Терзич
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