Молодой тренер здорово показывает себя.

В «Баварии» полный бардак — и потому туда отказываются ехать практически все свободные этим летом тренеры. Разбирать завалы и терпеть хамское отношение от официальных лиц не хочет ни один топовый менеджер.

Поэтому в «Баварии» обратились к тренерам второго эшелона, у которых пока нет опыта в больших клубах. Одним из таких стал Венсан Компани, что многих удивило — бельгиец и его «Бернли» провели очень слабый сезон и отправились обратно в чемпионшип.

Компани — ученик Гвардиолы

Венсан Компани задумался о тренерской карьере после прихода в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Он, в общем-то, и сформировал у бельгийца основные принципы игры в мяч. Есть даже история о том, что в последние годы Компани в «Сити» футболист постоянно переговаривался с тренерским штабом и спрашивал, почему Пеп принял именно такое тактическое решение и почему заменил именно этого игрока.

Первый тренерский опыт Компани получил в «Андерлехте», в котором завершил игровую карьеру. Сейчас любители бельгийского футбола говорят, что экс-защитник проделал отличную работу и прыгнул выше головы, учитывая тот состав команды.

За два года в роли главного Компани дважды занял третье место в чемпионском плей-офф и однажды дошел до финала Кубка Бельгии. Трофеев он завоевать не сумел, зато заработал повышение — отправился тренировать в Англию.

Венсан Компани и Хосеп Гвардиола с чемпионским кубком АПЛ. Фото Global Look Press

Революция в «Бернли»

В сезоне-2021/22 сказка Шона Дайча в «Бернли» закончилась, тренера уволили, не дожидаясь окончания сезона. Сменщик Майкл Джексон не сумел исправить ситуацию в такие короткие сроки, и клуб отправился в чемпионшип. В «Бернли» решили крупно рискнуть — и дали шанс молодому тренеру.

Компани сделал в «Бернли» самую настоящую революцию. Вместо прагматичного физического футбола Дайча команда стала играть в смесь тики-таки и гегенпрессинга — в общем, такого во втором дивизионе еще не видели.

Про смену стиля в «Бернли» не писал только ленивый. Самое главное — этот новый футбол радикально отличался от старого, а Компани уничтожил чемпионшип и взял титул.

Провал в АПЛ

Такого яркого молодого тренера с новыми идеями сильно ждали в премьер-лиге, но тут «Бернли» споткнулся о суровую реальность. Клуб потратил на новых футболистов аж 113 миллионов евро, но тяжело сказать, что состав стал сильнее.

Главная проблема, наверное, в том, что у клуба один из самых молодых составов в чемпионате. Средний возраст составляет всего 24,5 года. Еще крупно не повезло с травмами — много пропустили Фостер и Колеошо.

Провал сезона — ставка на вратаря Джеймса Траффорда. Кипера брали из-за игры ногами, но оказалось, что руками он действует едва ли не хуже всех в АПЛ. Траффорд напропускал намного больше, чем создали соперники. Ариянет Мурич вернулся в основу, когда «Бернли» уже плотно засел в зоне вылета.

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Интерес от «Баварии»

Новость о том, что Компани собирается стать главным тренером «Баварии», вызывает в основном смех. Мюнхенцы сами себя загнали в неловкое положение — сначала решили выгнать Тухеля, а когда не нашлось достойных кандидатов на замену, то очень сильно просили его остаться.

На самом деле кандидатура Компани не так плоха, как может показаться на первый взгляд. Да, он пока не тренировал большие клубы, но всем ведь надо когда-то начинать. То, что бельгиец показывал в «Андерлехте» и «Бернли» с ограниченными ресурсами, доказывает его компетентность.

Очень интересно посмотреть, что он сможет придумать в новом клубе с игроками классом выше и бюджетом побольше. Рассчитывать на эффект Хаби Алонсо, наверное, не стоит, но борьба за все трофеи обязательно будет.

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Новое назначение

Пепа Гвардиолу часто корят за то, что он ничего не показал в слабых клубах, а выигрывал трофеи только в лучших командах Европы. Компани в таком случае — Гвардиола наоборот. Он, конечно, до титулов не добрался, но успел показать, что умеет.

Теперь представьте его стиль игры в «Баварии», где игроки, как ни крути, на голову выше, чем в предыдущих клубах бельгийца. Тренировочная база там круче, футболисты — умнее, статус — выше.

Единственное опасение — травмы. На «Баварию» в последнее время каждый год сваливается эпидемия каких-то повреждений. «Бернли» страдал от тех же самых проблем, приходилось подстраиваться. Если с этим Компани сможет как-то разобраться, то «Бавария» вряд ли снова останется без трофеев.