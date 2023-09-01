Переезд из-за убийства отца, утраченный шанс в «Боруссии». Владимир Бут мог стать легендой Дортмунда, но оказался забыт

Один из немногих победителей ЛЧ из России.

В 1994 году Россия ярко стартовала на юношеском молодежном чемпионате Европы в Ирландии. Подростки из только что развалившегося СССР в первом туре группового этапа укатали Германию (2:0), а в следующем матче разгромили Швейцарию (3:0). Даже проигрыш Дании (2:3) в заключительном туре не откинул сборную с первой строчки квартета.

Главной звездой сборной оказался 16-летний Владимир Бут: пацан из «Черноморца» раскидывал результативные действия в каждой игре группового этапа и за три матча настрелял 5+2 по системе «гол плюс пас». Правда, даже умений перспективного полузащитника не хватило для прохода первой стадии плей-офф. Русские поехали домой, зато сам Владимир совсем скоро вернулся в Европу.

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Смерть отца и отъезд в Германию

Бут с радостью поехал в Дортмунд: по возвращении в Новороссийск окончил школу и тут же собрал чемоданы. Правда, переговоры «Боруссии» и «Черноморца» получились напряженными, из-за чего трансфер оказался под угрозой. В итоге немцы раскошелились на 250 тысяч марок, автобус «Мерседес», комплект формы, оплатили 12-дневный сбор в Германии и еще провели товарищеский матч, в котором отомстили жадинам с Черного моря (6:1).

«Говорили, что меня продали дороже, чем Дасаева «Севилье»! За столом переговоров «Черноморец» отжал немцев будь здоров!» — вспоминал Владимир. Причиной упорства родного клуба Бута оказалась не только жадность, но и изменения в руководстве. Ранее у руля «моряков» находились близкие Владимиру люди: отец занимал пост вице-президента клуба, а его хороший друг, который еще и являлся мэром Новороссийска, — президента. При них полузащитника без проблем отпустили бы на новый уровень, а теперь заставляли подписать новый контракт.

Смена власти произошла драматично: отца Владимира застрелили незадолго до юношеского Евро и звездного часа молодого футболиста. Папа Бута был известен в городе и занимался не только футболом: был начальником Горгаза, имел дела в порту Новороссийска. Через день после убийства мужчина вообще должен был лететь в Москву к Иосифу Кобзону на переговоры по бизнесу. Билет на самолет до сих пор хранится в квартире Бута в Новороссийске. Возможно, мужчину прикончили и из-за футбольных дел.

«Тогда «Черноморец» бился за выход в высшую лигу. Не пустил наверх владикавказский «Автодор», в который были вкачаны большие деньги. У отца было столько дел — каждое могло обернуться выстрелом. Начальник Горгаза, постоянно встречи, люди рядом. Там получилось как. В Анапе местный «Спартак» принимал «Автодор», которому обязательно надо было выигрывать.

Вдруг понеслись слухи, что хозяева будут матч сдавать. Отец поехал смотреть. Это было воскресенье. В понедельник в восемь утра пошел на работу. От нашей квартиры три минуты пешком. Быстро оделся и ушел, не вызывая охранников и водителя. По пути застрелили», — поделился Владимир.

После гибели отца Бут порывался бросить футбол и отомстить за родственника, но получил вызов на юношеский Евро, где впечатлил и заинтересовал «Боруссию». Парня уже мало что удерживало дома. «Маме на прощание сказал: «Я без приглашения не вернусь!» Все сложилось уже после первого матча. Обыграли немцев 2:0. Ко мне сразу подошли скауты из Дортмунда: «Мы тебя хотим». Я обрадовался, маме позвонил», — рассказал экс-футболист.

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Нераскрытый талант

В 17 Бут отправился в Дортмунд, где строилась сильная команда. В 1990-е «Боруссия» выиграла два чемпионства и два Суперкубка Германии, а в 1997-м оформила единственный в истории триумф в Лиге чемпионов. Масштаб таланта Владимира отвечал требованиям топ-клуба. Молодой полузащитник обладал сумасшедшим пасом, приличной техникой и ударом. «С закрытыми глазами мог отдать с левой хоть на 50, хоть на 60 метров», — оценивал себя позднее мужчина.

Поначалу янгстера определили во вторую команду, откуда его спустя два года вытащил Оттмар Хитцфельд. Генерал привел «Боруссию» к главным успехам в истории и запустил взрослую карьеру Бута. Владимира еще летом 1994-го вызвали в Бразилию на сборы с основой, где скромняге из молодежки пришлось вживаться в новый коллектив. Разумеется, с пареньком приключилось несколько забавных эпизодов.

«Накануне вылета в Бразилию так волновался, что всю ночь не сомкнул глаз. Под утро сморило. И проспал! Проснулся от стука в дверь: «Влади, автобус уезжает в аэропорт! Все только тебя ждут!» Хорошо, сумку еще вечером собрал. Вскочил, схватил и побежал. До этого с первой командой ни разу не тренировался, никого там не знал — да еще такой конфуз! Но ничего, за три недели в Бразилии со всеми сдружился. В карты вместе играли, в теннисбол.

Из Рио прямой рейс во Франкфурт. Январь. В Бразилии тридцатиградусная жара. Я, лошара, решил лететь в шлепках, шортах и футболке. Взять теплые вещи даже в голову не пришло. Почему-то был уверен, что из самолета выйдем через выдвижной рукав. Но вместо него подогнали трап. На улице минус восемь. А я в шлепанцах и маечке к автобусу чешу. Немцы, наверное, думали: «Этот русский совсем отбитый!» — посмеивался Бут.

Владимир полноценно заиграл за главную команду в сезоне-1996/97 — все еще при Хитцфельде. В последнем туре бундеслиги Бут даже вонзил дебютный мяч в чемпионате: пострадал «Кельн», которому россиянин вколотил победный гол (2:1). Всего за год 19-летний полузащитник поучаствовал в 15 играх во всех турнирах и даже дважды появился на поле в Лиге чемпионов, за что и получил медаль победителя. Правда, в сумме провел на газоне три минуты.

В сезоне-1997/98 в команду пришел Невио Скала, с которым у россиянина сложились отличные отношения. Поначалу будущий тренер «Спартака» не оценил Влади: полузащитник пропустил первые шесть туров бундеслиги, причем в стартовых трех даже не попал в заявку. Бут разговаривал с тренером и просился в аренду, но Скала сохранил футболиста и вскоре перевел в основной состав.

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«Приближался пятый тур. Стартанули мы не очень хорошо, а я здорово выглядел на тренировках, на последней всех стариков отвозил. И забил, и отдал. Воодушевленный, подхожу к доске, где вывешивают фамилии тех, кто едет на игру, и вижу — меня снова нет в списке! Хотя не сомневался — уж сейчас-то в заявке точно буду. Думаю: «Все, надоело! Иду к Мистеру!» Открываю дверь, он сидит с ассистентом Тони Шумахером.

«Мистер, я не понимаю, почему пятый матч подряд не попадаю в заявку. Если на меня не рассчитываете, отдайте в аренду. Я хочу играть!» Шумахер смотрит исподлобья, играет желваками. Скала, наоборот, усмехается: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать». — «В двадцать надо ждать». В те времена молодежь в бундеслиге практически не играла», — поделился россиянин.

Бут вскоре вместе с Пауло Соузой и Андреасом Меллером сформировали мощный треугольник в центре поля. Болельщики восхищались взаимодействиями трио, но результаты команды не впечатляли. Скалу вышвырнули в конце сезона, даже несмотря на полуфинал ЛЧ, — в чемпионате дортмундцы пришвартовались только 10-ми. Для Владимира отставка итальянца означала уменьшение игрового времени, ведь Невио проникся талантом россиянина.

На смену итальянцу пришел Михаэль Скиббе, который работал с Бутом еще в молодежной команде. Но игровое время россиянина все равно снизилось, хотя не только по вине тренера. Молодой коуч не обладал авторитетом в глазах руководства, поэтому в основу попадали дорогие новички, их брали в том числе и на позицию Бута. Но Владимир и при Скиббе выдал несколько ярких отрезков. В середине сезона-1998/99 за четыре матча бундеслиги настрелял 3+2 по системе «гол плюс пас», однако через время все равно выпал из основы — за весь чемпионат он только в 10 матчах появился в стартовом составе.

«Сколько человек играет в центре? Трое! А у нас собрались Нерлингер, Меллер, Хесслер, Цорк, Паулу Соуза, Барбарис, Фройндт и я. Восемь! Ну и тасовали эту колоду. Помню, принимаем «Фрайбург». Я в такой форме, что Скиббе на позицию атакующего полузащитника меня ставит, а Меллера с Хесслером, двух чемпионов мира, сажает на лавку!» — объяснял ситуацию сам Владимир.

Но в следующих сезонах россиянин выступал все меньше, а клуб игнорировал его просьбы о смене клуба. При этом полузащитник был интересен в Европе: вел переговоры с британскими «Болтоном» и «Хартсом», «Вердер» очень хотел Влади, а «Милан» благодаря восторженным отзывам Скалы даже делал предложение. Но «Боруссия» никуда не отпустила футболиста, в итоге летом 2000-го хавбек приземлился во «Фрайбурге».

Бут бодро стартовал и в первом же сезоне за новый клуб наклепал 4+8 в бундеслиге, чем помог «бразильцам из Брайсгау» финишировать шестыми — самое высокое место за последнее время. Но полноценно перезагрузиться 24-летний полузащитник не сумел и постепенно выпал из основы и «Фрайбурга». Зимой 2004-го Бут отправился в «Ганновер», где за полтора года сыграл лишь в четырех матчах, после чего улетел в Россию.

Карьера Бута в бундеслиге пролетела очень быстро, хотя футболист подарил несколько ярких моментов и явно мог оставить более сильный след. Авторитетные тренеры считали Владимира очень перспективным. «Это действительно был огромный талант, — признавал Хитцфельд. — Технически очень хорош, отличная координация, сильный удар. Я надеялся, что он далеко пойдет. Увы. Для меня тоже загадка, почему Бут не вырос в большого игрока. По потенциалу он должен был таковым стать».

Возможно, россиянина подвел образ жизни. Бут в 17 лет оказался один в чужой стране с неплохим контрактом и полной свободой. Парнишка быстро привык к хорошим машинам, брендовой одежде и обилию женщин. Временами футболист появлялся и в ночных клубах, а курить начал вообще с 16 лет, хотя алкоголем и не злоупотреблял.

«В России были загулы — когда водка ведрами. В Германии совсем иначе! Понятно, про меня немцы и писали, и говорили — дескать, «тусуется». Но «тусоваться» — не значит сидеть и хлестать спиртное. Как возможно — если в десять утра тренировка? Факт — я был избалован женщинами. Все-таки известный игрок. Футбол в Германии — спорт номер один. Вообще не было преград! Какая понравилась — с той и общаюсь. Бурную вел жизнь, что и говорить», — признавался Бут.

Владимир Бут (в центре, стоит) празднует вместе с командой победу в Лиге чемпионов. Фото Global Look Press

Жизнь после завершения карьеры

Россиянин закончил в Греции, хотя после Германии заезжал в Россию и даже поиграл за родной «Черноморец». В Новороссийске Владимир живет и работает до сих пор — является спортивным директором «моряков». Команда даже пошла наверх: обзавелась спонсорами и из ФНЛ-2 после 15-летнего перерыва рванула в первую лигу, где после семи туров текущего сезона расположилась 14-й.

Живет Бут в той же квартире, что и в детстве, где неподалеку застрелили его отца. «А в той квартире я живу. Был разговор, чтобы продать, но мама сказала — жалко. Память об отце! Я оттуда тоже не хотел уезжать. Самый центр. Под окнами администрация, памятник Ленину. До стадиона мне двенадцать минут пешком. До «Максимуса» (ресторан, принадлежащий Владимиру) — четыре минуты. Вот люблю эту квартиру — все детство в ней прошло!» — подытожил Бут.