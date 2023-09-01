Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 15:15

Переезд из-за убийства отца, утраченный шанс в «Боруссии». Владимир Бут мог стать легендой Дортмунда, но оказался забыт

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Футболист «Боруссии» Владимир Бут.
Владимир Бут.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Один из немногих победителей ЛЧ из России.

В 1994 году Россия ярко стартовала на юношеском молодежном чемпионате Европы в Ирландии. Подростки из только что развалившегося СССР в первом туре группового этапа укатали Германию (2:0), а в следующем матче разгромили Швейцарию (3:0). Даже проигрыш Дании (2:3) в заключительном туре не откинул сборную с первой строчки квартета.

Главной звездой сборной оказался 16-летний Владимир Бут: пацан из «Черноморца» раскидывал результативные действия в каждой игре группового этапа и за три матча настрелял 5+2 по системе «гол плюс пас». Правда, даже умений перспективного полузащитника не хватило для прохода первой стадии плей-офф. Русские поехали домой, зато сам Владимир совсем скоро вернулся в Европу.

Фото Getty Images

Смерть отца и отъезд в Германию

Бут с радостью поехал в Дортмунд: по возвращении в Новороссийск окончил школу и тут же собрал чемоданы. Правда, переговоры «Боруссии» и «Черноморца» получились напряженными, из-за чего трансфер оказался под угрозой. В итоге немцы раскошелились на 250 тысяч марок, автобус «Мерседес», комплект формы, оплатили 12-дневный сбор в Германии и еще провели товарищеский матч, в котором отомстили жадинам с Черного моря (6:1).

«Говорили, что меня продали дороже, чем Дасаева «Севилье»! За столом переговоров «Черноморец» отжал немцев будь здоров!» — вспоминал Владимир. Причиной упорства родного клуба Бута оказалась не только жадность, но и изменения в руководстве. Ранее у руля «моряков» находились близкие Владимиру люди: отец занимал пост вице-президента клуба, а его хороший друг, который еще и являлся мэром Новороссийска, — президента. При них полузащитника без проблем отпустили бы на новый уровень, а теперь заставляли подписать новый контракт.

 
Владимир Бут и&nbsp;Андреас Меллер. «Виноват только в том, что ходил на дискотеки». Как россиянин Бут играл в «Боруссии» и почему не стал звездой

Смена власти произошла драматично: отца Владимира застрелили незадолго до юношеского Евро и звездного часа молодого футболиста. Папа Бута был известен в городе и занимался не только футболом: был начальником Горгаза, имел дела в порту Новороссийска. Через день после убийства мужчина вообще должен был лететь в Москву к Иосифу Кобзону на переговоры по бизнесу. Билет на самолет до сих пор хранится в квартире Бута в Новороссийске. Возможно, мужчину прикончили и из-за футбольных дел.

«Тогда «Черноморец» бился за выход в высшую лигу. Не пустил наверх владикавказский «Автодор», в который были вкачаны большие деньги. У отца было столько дел — каждое могло обернуться выстрелом. Начальник Горгаза, постоянно встречи, люди рядом. Там получилось как. В Анапе местный «Спартак» принимал «Автодор», которому обязательно надо было выигрывать.

Вдруг понеслись слухи, что хозяева будут матч сдавать. Отец поехал смотреть. Это было воскресенье. В понедельник в восемь утра пошел на работу. От нашей квартиры три минуты пешком. Быстро оделся и ушел, не вызывая охранников и водителя. По пути застрелили», — поделился Владимир.

После гибели отца Бут порывался бросить футбол и отомстить за родственника, но получил вызов на юношеский Евро, где впечатлил и заинтересовал «Боруссию». Парня уже мало что удерживало дома. «Маме на прощание сказал: «Я без приглашения не вернусь!» Все сложилось уже после первого матча. Обыграли немцев 2:0. Ко мне сразу подошли скауты из Дортмунда: «Мы тебя хотим». Я обрадовался, маме позвонил», — рассказал экс-футболист.

Фото Getty Images

Нераскрытый талант

В 17 Бут отправился в Дортмунд, где строилась сильная команда. В 1990-е «Боруссия» выиграла два чемпионства и два Суперкубка Германии, а в 1997-м оформила единственный в истории триумф в Лиге чемпионов. Масштаб таланта Владимира отвечал требованиям топ-клуба. Молодой полузащитник обладал сумасшедшим пасом, приличной техникой и ударом. «С закрытыми глазами мог отдать с левой хоть на 50, хоть на 60 метров», — оценивал себя позднее мужчина.

Поначалу янгстера определили во вторую команду, откуда его спустя два года вытащил Оттмар Хитцфельд. Генерал привел «Боруссию» к главным успехам в истории и запустил взрослую карьеру Бута. Владимира еще летом 1994-го вызвали в Бразилию на сборы с основой, где скромняге из молодежки пришлось вживаться в новый коллектив. Разумеется, с пареньком приключилось несколько забавных эпизодов.

«Накануне вылета в Бразилию так волновался, что всю ночь не сомкнул глаз. Под утро сморило. И проспал! Проснулся от стука в дверь: «Влади, автобус уезжает в аэропорт! Все только тебя ждут!» Хорошо, сумку еще вечером собрал. Вскочил, схватил и побежал. До этого с первой командой ни разу не тренировался, никого там не знал — да еще такой конфуз! Но ничего, за три недели в Бразилии со всеми сдружился. В карты вместе играли, в теннисбол.

 
Петр Седунов в&nbsp;игре за&nbsp;шведский &laquo;Буден&raquo;. Играл против Анри, мог попасть в «Боруссию», а осел в Швеции. Удивительная история русского футболиста Седунова

Из Рио прямой рейс во Франкфурт. Январь. В Бразилии тридцатиградусная жара. Я, лошара, решил лететь в шлепках, шортах и футболке. Взять теплые вещи даже в голову не пришло. Почему-то был уверен, что из самолета выйдем через выдвижной рукав. Но вместо него подогнали трап. На улице минус восемь. А я в шлепанцах и маечке к автобусу чешу. Немцы, наверное, думали: «Этот русский совсем отбитый!» — посмеивался Бут.

Владимир полноценно заиграл за главную команду в сезоне-1996/97 — все еще при Хитцфельде. В последнем туре бундеслиги Бут даже вонзил дебютный мяч в чемпионате: пострадал «Кельн», которому россиянин вколотил победный гол (2:1). Всего за год 19-летний полузащитник поучаствовал в 15 играх во всех турнирах и даже дважды появился на поле в Лиге чемпионов, за что и получил медаль победителя. Правда, в сумме провел на газоне три минуты.

В сезоне-1997/98 в команду пришел Невио Скала, с которым у россиянина сложились отличные отношения. Поначалу будущий тренер «Спартака» не оценил Влади: полузащитник пропустил первые шесть туров бундеслиги, причем в стартовых трех даже не попал в заявку. Бут разговаривал с тренером и просился в аренду, но Скала сохранил футболиста и вскоре перевел в основной состав.

Футболист «Боруссии» Владимир Бут.
Фото Getty Images

«Приближался пятый тур. Стартанули мы не очень хорошо, а я здорово выглядел на тренировках, на последней всех стариков отвозил. И забил, и отдал. Воодушевленный, подхожу к доске, где вывешивают фамилии тех, кто едет на игру, и вижу — меня снова нет в списке! Хотя не сомневался — уж сейчас-то в заявке точно буду. Думаю: «Все, надоело! Иду к Мистеру!» Открываю дверь, он сидит с ассистентом Тони Шумахером.

«Мистер, я не понимаю, почему пятый матч подряд не попадаю в заявку. Если на меня не рассчитываете, отдайте в аренду. Я хочу играть!» Шумахер смотрит исподлобья, играет желваками. Скала, наоборот, усмехается: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать». — «В двадцать надо ждать». В те времена молодежь в бундеслиге практически не играла», — поделился россиянин.

 
Владимир Бут. «Вижу — человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов и понимаю, что это папа». Русский победитель Лиги чемпионов

Бут вскоре вместе с Пауло Соузой и Андреасом Меллером сформировали мощный треугольник в центре поля. Болельщики восхищались взаимодействиями трио, но результаты команды не впечатляли. Скалу вышвырнули в конце сезона, даже несмотря на полуфинал ЛЧ, — в чемпионате дортмундцы пришвартовались только 10-ми. Для Владимира отставка итальянца означала уменьшение игрового времени, ведь Невио проникся талантом россиянина.

На смену итальянцу пришел Михаэль Скиббе, который работал с Бутом еще в молодежной команде. Но игровое время россиянина все равно снизилось, хотя не только по вине тренера. Молодой коуч не обладал авторитетом в глазах руководства, поэтому в основу попадали дорогие новички, их брали в том числе и на позицию Бута. Но Владимир и при Скиббе выдал несколько ярких отрезков. В середине сезона-1998/99 за четыре матча бундеслиги настрелял 3+2 по системе «гол плюс пас», однако через время все равно выпал из основы — за весь чемпионат он только в 10 матчах появился в стартовом составе.

«Сколько человек играет в центре? Трое! А у нас собрались Нерлингер, Меллер, Хесслер, Цорк, Паулу Соуза, Барбарис, Фройндт и я. Восемь! Ну и тасовали эту колоду. Помню, принимаем «Фрайбург». Я в такой форме, что Скиббе на позицию атакующего полузащитника меня ставит, а Меллера с Хесслером, двух чемпионов мира, сажает на лавку!» — объяснял ситуацию сам Владимир.

Но в следующих сезонах россиянин выступал все меньше, а клуб игнорировал его просьбы о смене клуба. При этом полузащитник был интересен в Европе: вел переговоры с британскими «Болтоном» и «Хартсом», «Вердер» очень хотел Влади, а «Милан» благодаря восторженным отзывам Скалы даже делал предложение. Но «Боруссия» никуда не отпустила футболиста, в итоге летом 2000-го хавбек приземлился во «Фрайбурге».

Бут бодро стартовал и в первом же сезоне за новый клуб наклепал 4+8 в бундеслиге, чем помог «бразильцам из Брайсгау» финишировать шестыми — самое высокое место за последнее время. Но полноценно перезагрузиться 24-летний полузащитник не сумел и постепенно выпал из основы и «Фрайбурга». Зимой 2004-го Бут отправился в «Ганновер», где за полтора года сыграл лишь в четырех матчах, после чего улетел в Россию.

 
Бывший полузащитник &quot;Боруссии&quot; Владимир БУТ (справа). Владимир Бут: «Дзагоев не затерялся бы в «Боруссии»

Карьера Бута в бундеслиге пролетела очень быстро, хотя футболист подарил несколько ярких моментов и явно мог оставить более сильный след. Авторитетные тренеры считали Владимира очень перспективным. «Это действительно был огромный талант, — признавал Хитцфельд. — Технически очень хорош, отличная координация, сильный удар. Я надеялся, что он далеко пойдет. Увы. Для меня тоже загадка, почему Бут не вырос в большого игрока. По потенциалу он должен был таковым стать».

Возможно, россиянина подвел образ жизни. Бут в 17 лет оказался один в чужой стране с неплохим контрактом и полной свободой. Парнишка быстро привык к хорошим машинам, брендовой одежде и обилию женщин. Временами футболист появлялся и в ночных клубах, а курить начал вообще с 16 лет, хотя алкоголем и не злоупотреблял.

«В России были загулы — когда водка ведрами. В Германии совсем иначе! Понятно, про меня немцы и писали, и говорили — дескать, «тусуется». Но «тусоваться» — не значит сидеть и хлестать спиртное. Как возможно — если в десять утра тренировка? Факт — я был избалован женщинами. Все-таки известный игрок. Футбол в Германии — спорт номер один. Вообще не было преград! Какая понравилась — с той и общаюсь. Бурную вел жизнь, что и говорить», — признавался Бут.

Владимир Бут (в центре, стоит) празднует вместе с командой победу в Лиге чемпионов.
Владимир Бут (в центре, стоит) празднует вместе с командой победу в Лиге чемпионов.
Фото Global Look Press

Жизнь после завершения карьеры

Россиянин закончил в Греции, хотя после Германии заезжал в Россию и даже поиграл за родной «Черноморец». В Новороссийске Владимир живет и работает до сих пор — является спортивным директором «моряков». Команда даже пошла наверх: обзавелась спонсорами и из ФНЛ-2 после 15-летнего перерыва рванула в первую лигу, где после семи туров текущего сезона расположилась 14-й.

Живет Бут в той же квартире, что и в детстве, где неподалеку застрелили его отца. «А в той квартире я живу. Был разговор, чтобы продать, но мама сказала — жалко. Память об отце! Я оттуда тоже не хотел уезжать. Самый центр. Под окнами администрация, памятник Ленину. До стадиона мне двенадцать минут пешком. До «Максимуса» (ресторан, принадлежащий Владимиру) — четыре минуты. Вот люблю эту квартиру — все детство в ней прошло!» — подытожил Бут.

 
Владимир Бут
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
Обсудить
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Иван Федотов: биография вратаря ЦСКА и сборной России — хоккей и армия
Медведев вступил в конфликт с болельщиками во время матча с О`Коннелом на US Open
СК спустя 19 лет установил личность боевика-захватчика школы в Беслане
В Кремле прокомментировали размещение военных предприятий на Украине
Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 2 2 0 0 7-1 6
2
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
3
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
6
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
7
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-1 4
8
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
9
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
11
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 2 0 1 1 5-7 1
13
 Майнц 2 0 1 1 2-5 1
14
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
15
 Хайденхайм 2 0 0 2 2-5 0
16
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
17
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
18
 Дармштадт 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 - : -
2.09 16:30
Аугсбург – Бохум
 - : -
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 - : -
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 - : -
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 - : -
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
3.09 18:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейн в «Баварии» — шок-трансфер, выгодный для всех. Карьера Харри не будет великой без трофеев