«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — игра закончилась со счетом 1:1. «Благодарить» за такой результат Пеп Гвардиола может одного человека — практически тезку, а именно центрального защитника немецкого клуба Йошко Гвардиола, сравнявшего счет во втором тайме роскошным ударом головой. Самое время познакомиться с этим парнем поближе.
Гвардиола хотят видеть в своем составе чуть ли не все топ-клубы Европы. По данным Transfermarkt, он самый дорогой защитник в мире — его стоимость составляет около 75 миллионов евро. А ведь хорвату всего 21 год! Эта сумма появилась не просто так — Гвардиол действительно хорош, и в матче с «Сити» показал часть своих умений потенциальным покупателям.
Хорватский защитник считается одним из лучших в мире центральных защитников «на мяче», сильной его стороной можно назвать умение протащить мяч и отдать острую передачу. Йошко — самый пасующий защитник бундеслиги, а если посмотреть тепловую карту его действий, можно удивиться тому, что Гвардиол регулярно ходит практически в опорную зону соперника. Оттуда он добавляет игре опасности. Особенно ценно то, что Йошко — левша, а центральный защитник с левой ведущей ногой на рынке априори на вес золота. Особенно для клубов, играющих во владение.
При этом защита у Гвардиола не особо страдает — у хорвата все в порядке с тактической выучкой, он прекрасно понимает, когда нужно возвращаться назад и готовиться к штурму. Отсюда же и прекрасный выбор позиции — застать Йошко врасплох на скорости практически невозможно, что он и продемонстрировал в матче с «Сити».
К полезным качествам можно добавить самоотверженность и ловкость. Резко выбить мяч в невероятно рискованном подкате, силой откинуть мяч вратарю чуть ли не спровоцировав автогол, или же постелиться под мощнейший удар нападающего — с этим у хорвата нет никаких проблем.
Комбинация этих качеств делает Гвардиола желанным игроком для многих топ-клубов. Футболист способен протащить мяч, на минуту превратиться в опасного полузащитника, а по необходимости и зарешать в редком опасном эпизоде. Идеальный кандидат для команд, привыкших доминировать и допускать лишь несколько острых моментов у своих ворот — такой объем Йошко способен покрыть.
У хорвата гигантский выбор опций для продолжения карьеры, за ним наблюдают многие клубы Европы. Но реальных кандидатов три — «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». Ближе всего Йошко был к синим — этим летом Тодд Боэли практически закрыл сделку, но «Лейпциг» в итоге со своим главным активом не расстался. Гвардиол подрасстроился: «Конечно, нельзя не думать о серьезном предложении от такого большого клуба, как «Челси». «Лейпциг» сказал, что не хочет меня продавать. Мне было очень тяжело смириться с таким решением, но мы не договорились. Что есть, то есть».
Тем страннее, что ранее сам футболист тормозил развитие собственной карьеры. Например, отказался от трансфера в «Лидс» в сезоне-2020/21, потому что посчитал себя слишком молодым для английского футбола. Да и незадолго до предложения из «Челси» он не собирался менять место работы: «За месяц до открытия трансферного окна спортивный директор сказал мне: «Мы не собираемся тебя продавать, мы в тебе нуждаемся, верим в тебя». Я подумал, что меня такой вариант устраивает, я готов остаться, мне тут нравится, нужно лишь продолжать работать над собой».
По слухам, в разгар чемпионата мира за Гвардиолом приходил «Манчестер Сити». Якобы предлагали аж 110 миллионов евро, настолько хорват впечатлил игрой на турнире. Но информация не подтвердилась — футболист остался в «Лейпциге» и говорит, что уйдет вслед за Кристофером Нкунку, потому что очень любит с ним играть. Француз, кстати, по данным английской прессы, летом точно перейдет в «Челси». Но даже если Гвардиол просто так пошутил, нет сомнений, что со своим талантом он быстро найдет себе большую команду.
Удивительно, но мало кто понимает природу успеха Йошко. Детские тренеры отзывалисьо нем как о не выделяющемся игроке — в полузащите не впечатлял, на краю защиты тоже. Лишь когда детский тренер Далибор Полдругач переставил парня в центр обороны, всем открылось — за молодежку загребского «Динамо» играет будущая звезда.
Гвардиол прошел все ступени клубной структуры, оказался в основной команде, но очень быстро ее перерос — довольно скоро в Хорватию приехали скауты. Они и раньше приезжали — мама Йошко вспоминала даже про «Интер» в детстве — но в этот раз все было основательно. Так что на второй год в «Динамо» защитник принял предложение «Лейпцига». О делах в немецком клубе защитник заботливо поинтересовался у Дани Ольмо — тот в красках описал все плюсы такого переезда. Так что грамотное планирование карьеры — еще один плюс, который позволил Гвардиолу стать самым желанным защитником мира.
В 21 год хорват уже получил главную рекламную площадку в жизни — сыграл на чемпионате мира. Выступление единогласно признали успешным, ведь Хорватия завоевала бронзу, а сам Гвардиол сыграл превосходно. За исключением издевательства со стороны Месси, Йошко провел прекрасный турнир — особенно рекомендуется к просмотру его матч против Бельгии. Там защитник просто съел Ромелу Лукаку и его партнеров. Кроме того, на ЧМ Гвардиол не раз радовал фирменными сольными проходами.
Вероятно, Йошко уже летом покинет «Лейпциг». Тяжело устоять, когда тебя хотят все европейские гранды. Вопрос в цене — стоит Гвардиол космических денег. Но всей своей игрой, в том числе и голом «Манчестер Сити» он показывает, что этот трансфер этого достоин.