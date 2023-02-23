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Гвардиол — самый дорогой и перспективный защитник Европы. Его хвалил Тедеско и хочет Гвардиола

Артем Белинин
Йошко Гвардиол и Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Йошко Гвардиол.
Фото AFP
Лионель Месси и Йошко Гвардиол.
Фото Global Look Press
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Йошко мощно показал себя в матче с потенциальным покупателем в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — игра закончилась со счетом 1:1. «Благодарить» за такой результат Пеп Гвардиола может одного человека — практически тезку, а именно центрального защитника немецкого клуба Йошко Гвардиола, сравнявшего счет во втором тайме роскошным ударом головой. Самое время познакомиться с этим парнем поближе.

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Эрлин Холанн в&nbsp;матче &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Гвардиол расстроил Гвардиолу. «Манчестер Сити» споткнулся в Лейпциге

Чем так крут Гвардиол

Гвардиола хотят видеть в своем составе чуть ли не все топ-клубы Европы. По данным Transfermarkt, он самый дорогой защитник в мире — его стоимость составляет около 75 миллионов евро. А ведь хорвату всего 21 год! Эта сумма появилась не просто так — Гвардиол действительно хорош, и в матче с «Сити» показал часть своих умений потенциальным покупателям.

Хорватский защитник считается одним из лучших в мире центральных защитников «на мяче», сильной его стороной можно назвать умение протащить мяч и отдать острую передачу. Йошко — самый пасующий защитник бундеслиги, а если посмотреть тепловую карту его действий, можно удивиться тому, что Гвардиол регулярно ходит практически в опорную зону соперника. Оттуда он добавляет игре опасности. Особенно ценно то, что Йошко — левша, а центральный защитник с левой ведущей ногой на рынке априори на вес золота. Особенно для клубов, играющих во владение.

При этом защита у Гвардиола не особо страдает — у хорвата все в порядке с тактической выучкой, он прекрасно понимает, когда нужно возвращаться назад и готовиться к штурму. Отсюда же и прекрасный выбор позиции — застать Йошко врасплох на скорости практически невозможно, что он и продемонстрировал в матче с «Сити».

К полезным качествам можно добавить самоотверженность и ловкость. Резко выбить мяч в невероятно рискованном подкате, силой откинуть мяч вратарю чуть ли не спровоцировав автогол, или же постелиться под мощнейший удар нападающего — с этим у хорвата нет никаких проблем.

Комбинация этих качеств делает Гвардиола желанным игроком для многих топ-клубов. Футболист способен протащить мяч, на минуту превратиться в опасного полузащитника, а по необходимости и зарешать в редком опасном эпизоде. Идеальный кандидат для команд, привыкших доминировать и допускать лишь несколько острых моментов у своих ворот — такой объем Йошко способен покрыть.

Йошко Гвардиол. Фото AFP
Йошко Гвардиол.
Фото AFP

Куда может перейти

У хорвата гигантский выбор опций для продолжения карьеры, за ним наблюдают многие клубы Европы. Но реальных кандидатов три — «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». Ближе всего Йошко был к синим — этим летом Тодд Боэли практически закрыл сделку, но «Лейпциг» в итоге со своим главным активом не расстался. Гвардиол подрасстроился: «Конечно, нельзя не думать о серьезном предложении от такого большого клуба, как «Челси». «Лейпциг» сказал, что не хочет меня продавать. Мне было очень тяжело смириться с таким решением, но мы не договорились. Что есть, то есть».

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Тем страннее, что ранее сам футболист тормозил развитие собственной карьеры. Например, отказался от трансфера в «Лидс» в сезоне-2020/21, потому что посчитал себя слишком молодым для английского футбола. Да и незадолго до предложения из «Челси» он не собирался менять место работы: «За месяц до открытия трансферного окна спортивный директор сказал мне: «Мы не собираемся тебя продавать, мы в тебе нуждаемся, верим в тебя». Я подумал, что меня такой вариант устраивает, я готов остаться, мне тут нравится, нужно лишь продолжать работать над собой».

По слухам, в разгар чемпионата мира за Гвардиолом приходил «Манчестер Сити». Якобы предлагали аж 110 миллионов евро, настолько хорват впечатлил игрой на турнире. Но информация не подтвердилась — футболист остался в «Лейпциге» и говорит, что уйдет вслед за Кристофером Нкунку, потому что очень любит с ним играть. Француз, кстати, по данным английской прессы, летом точно перейдет в «Челси». Но даже если Гвардиол просто так пошутил, нет сомнений, что со своим талантом он быстро найдет себе большую команду.

Лионель Месси и Йошко Гвардиол. Фото Global Look Press
Лионель Месси и Йошко Гвардиол.
Фото Global Look Press

Поиск своей позиции и прекрасная игра на чемпионате мира

Удивительно, но мало кто понимает природу успеха Йошко. Детские тренеры отзывалисьо нем как о не выделяющемся игроке — в полузащите не впечатлял, на краю защиты тоже. Лишь когда детский тренер Далибор Полдругач переставил парня в центр обороны, всем открылось — за молодежку загребского «Динамо» играет будущая звезда.

Гвардиол прошел все ступени клубной структуры, оказался в основной команде, но очень быстро ее перерос — довольно скоро в Хорватию приехали скауты. Они и раньше приезжали — мама Йошко вспоминала даже про «Интер» в детстве — но в этот раз все было основательно. Так что на второй год в «Динамо» защитник принял предложение «Лейпцига». О делах в немецком клубе защитник заботливо поинтересовался у Дани Ольмо — тот в красках описал все плюсы такого переезда. Так что грамотное планирование карьеры — еще один плюс, который позволил Гвардиолу стать самым желанным защитником мира.

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В 21 год хорват уже получил главную рекламную площадку в жизни — сыграл на чемпионате мира. Выступление единогласно признали успешным, ведь Хорватия завоевала бронзу, а сам Гвардиол сыграл превосходно. За исключением издевательства со стороны Месси, Йошко провел прекрасный турнир — особенно рекомендуется к просмотру его матч против Бельгии. Там защитник просто съел Ромелу Лукаку и его партнеров. Кроме того, на ЧМ Гвардиол не раз радовал фирменными сольными проходами.

Вероятно, Йошко уже летом покинет «Лейпциг». Тяжело устоять, когда тебя хотят все европейские гранды. Вопрос в цене — стоит Гвардиол космических денег. Но всей своей игрой, в том числе и голом «Манчестер Сити» он показывает, что этот трансфер этого достоин.

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