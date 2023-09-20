Тренера уговорили с большим трудом.

У бундестим новый тренер. Юлиан Нагельсманн, к 36 годам уже поработавший на самом высоком уровне (в том числе в «Баварии»), теперь возглавит сборную Германии. Тренировать немцев сейчас — очень ответственное дело, в следующем году им предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы. Справится ли Нагельсманн? И как он вообще оказался на этом посту?

Вариант с Фликом оказался провальным

Когда стало ясно, что эпоха Лева в сборной Германии — все, искать нового кандидата на пост тренера долго не пришлось. Первым номером стал Ханси Флик — гений из «Баварии», сотворивший в сезоне-2019/20 одну из лучших версий мюнхенцев в истории. Бундестим для Флика тоже была не чужой — он долгие годы проработал в сборной на разных должностях и ко многим ее успехам (в том числе победе на ЧМ-2014) имел прямое отношение.

Ханси отработал в «Баварии» так филигранно (требл, чемпионство, 70 побед в 86 матчах во всех турнирах), что не было сомнений — Германия при нем превратится в такую же машину. И поначалу это даже было так — Флик выиграл с немцами первые восемь матчей с внушительным общим счетом 33:2. Серия без поражений достигла 13 матчей и прервалась только через год после назначения — уступили венграм (0:1).

Дальше был чемпионат мира в Катаре — думается, все помнят, чем все закончилось для Германии. Если вдруг кто пропустил — немцы достаточно позорно вылетели еще на раннем этапе, не сумев выйти из группы с Коста-Рикой и Японией (последним вообще проиграли 1:2).

После турнира Флик поплыл — в шести товарищеских матчах он четыре раза менял схему и без конца тасовал игроков, при этом с очень печальным выхлопом. Немцы победили лишь однажды (Перу, 1:0), сыграли вничью с Украиной (3:3, причем спаслись на последних минутах) и проиграли Бельгии, Польше, Колумбии и Японии. Последние, уже огорчавшие бундестим в Катаре, теперь и вовсе разделали соперников со счетом 4:1.

Поражения от японцев Флику не простили. В Немецком футбольном союзе, заявляя об отставке тренера, отметили необходимость «положительного импульса» накануне домашнего Евро — а его Ханси, по мнению чиновников, уже дать не мог. При этом подчеркнули, что уважают Флика и его штаб, но больше терпеть нет ни времени, ни сил — и принялись обрабатывать Нагельсманна.

Фото Global Look Press

Почему именно Нагельсманн?

Как в случае с Левом и Фликом, Нагельсманн практически не имеет сносной альтернативы. Юлиан молод, успешен, узнаваем, свободен, а еще он немец — что играет очень существенную роль для местного футбольного союза. Другие похожие кандидаты — Клопп и Тухель — заняты в клубах. Нагельсманн же доступен для работы.

Проблема для чиновников была в том, что сам Юлиан все про себя прекрасно знал. Поэтому, по данным немецких медиа, переговоры были сложными — с одной стороны, Нагельсманн хотел поработать в сборной на домашнем Евро, так как это историческая возможность; с другой — из-за работы в бундестим с мутными перспективами можно было бы прозевать несколько «вкусных» вариантов в европейских топ-клубах.

Но даже не страх упустить условный «Челси» тормозил переговоры — основная загвоздка была в деньгах. Нагельсманн и после увольнения получал выплаты от «Баварии», и мог бы это делать до 2026 года — порядка 20 миллионов евро. А лучшее, что мог предложить за этот же срок Немецкий футбольный союз — 10, то есть в два раза меньше. А ведь Юлиану предлагали даже не такой контракт, а 10-месячный — до конца Евро-2024.

Тем не менее Нагельсманн отказался от огромной суммы денег и перешел на работу в сборную — теперь его ничего не связывает с «Баварией», а вместо 20 миллионов евро к 2026 году он получит всего 4 к 2024-му, дальше — как повезет. Очень достойный выбор (кстати, не первый в карьере Нагельсманна), но не ошибся ли он?

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Просто не будет

Описывая провал Флика, один из немецких сайтов достаточно точно подметил: «Ханси делал все противоположно тому, как было в «Баварии». Но и на поле за него играли не золотые мальчики».

Абсолютно верное высказывание. Флик пренебрег всем тем, что сделало ему славу во главе мюнхенцев — он перестал быть простым, доверительным, стабильным; Ханси превратился в хаотичного тренера, меняющего решения каждую игру, и зачастую они очень трудно объяснялись. Сильная сторона Флика исчезла — но это только его беда.

А вот беда с «золотыми мальчиками» коснется уже и Нагельсманна. Нынешняя сборная Германии — пресная смесь из ветеранов, нестабильной молодежи и проходящих персонажей. Флик не справился с таким коктейлем, в том числе психологически — молодым футболистам притчи не подходят. Но подойдут ли ветеранам лэптоп-методы Нагельсманна? Судя по «Баварии», эффективность спорная.

Более того, Юлиан — тренер тонкой работы и сложных механизмов, ему нужно много времени на подготовку. А у него перед самым важным турнирном в карьере будет меньше года (и это еще условно — по факту со сборной он будет работать от силы два месяца). В общем, проблемная команда плюс сложный тренер плюс ограниченное время — что-то здесь явно не так.

В общем, пока сложно сказать, кто выиграл от этого союза. Нагельсманн потерял деньги (и, возможно, хороший вариант с клубом), федерация сильно рискует; и только «Бавария» может быть довольна хотя бы частично спасенными средствами

Евро-2024 — уже летом. Последний раз бундестим брала его в 1996-м — возьмет ли еще раз? Верится с трудом.