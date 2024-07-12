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Помните фотографию полного Зюле? Защитник «Боруссии» сильно похудел и сменил имидж

Защитник «Боруссии» Зюле сбросил лишний вес под угрозой трансфера
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Никлас Зюле на тренировках «Боруссии» в мае и июле 2024 года.
Фото Getty Images, Global Look Press
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Его хорошо замотивировали.

Одна из самых хитовых фотографий финиша предыдущего сезона — защитник «Боруссии» Никлас Зюле на одной из тренировок с выпирающим под футболкой пузом. «Шмели» тогда вышли в финал Лиги чемпионов, и такая форма одного из игроков вызывала вопросы и насмешки.

Причина, по которой 28-летний Зюле так мощно набрал, осталась неизвестной, никаких комментариев на этот счет он не давал и в стиле Мартина Адама про генетику не говорил. Но, судя по инсайдам немецкой прессы, проблема была все-таки в нарушении режима и нежелании меняться.

Фото Global Look Press

При этом поменяться все же пришлось. Непопадание на домашний Евро, а потом и в стартовый состав на финал Лиги чемпионов — серьезный звонок. Кроме того, по данным Sky Sport, накануне отпуска Зюле встретился с руководством в лице Себастьяна Келя и Ларса Рикена, и те выдали ему предупреждение. По форме оно было очень простым — если Зюле не приведет себя в порядок, в августе он будет выставлен на трансфер.

Так как ранее «шмели» уже проявляли решимость, попрощавшись с легендой клуба Хуммельсом только за то, что тот выступил против тренера, вероятно, Зюле понял, что шутки кончились. И принялся за работу.

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В четырехнедельный отпуск на Мальорку Зюле отправился не один, а с целой командой. Вместе с ним поехал личный шеф-повар Райнер Шорер, его помощник Флориан Титц, а также личный фитнес-тренер Яна Кизи.

График защитника был тяжелейшим — он тренировался три раза в день, проводя полуторачасовые занятия утром и днем, и завершая день 45-минутной тренировкой. Диета тоже была строгой — Зюле не ел почти ничего, кроме рыбы.

Футболист дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле.
Фото Getty Images

Все усилия в отпуске дали плоды. Никлас вернулся на сборы «Боруссии» в отличной форме — похудел почти на 10 килограммов. Теперь, по данным Bild, его вес составляет практически идеальные для его 195-сантиметрового роста 100 кг — это то, что и требовали от Зюле в «Боруссии».

Никлас на фотографиях выглядит намного свежее, подтянутее, а еще он сменил образ — покрасил волосы в белый. Люди в комментариях соцсетей в восторге от нового Зюле — массово пишут, что теперь он смотрится гораздо спортивнее. Сам Никлас, похоже, рассчитывает побороться в новом сезоне за место в основе. После ухода Хуммельса легче не будет — в «Боруссии» есть Ник Шлоттербек и новичок с русскими корнями Вальдемар Антон. Но такой Зюле, думается, навяжет им конкуренцию.

Никлас Зюле
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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