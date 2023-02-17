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Голландия

Судейство

Сегодня, 12:35

Арбитры в Нидерландах отказались от послематчевых интервью из-за тележурналистов

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как стало известно «СЭ», одна из главных причин отказа голландских футбольных судей от послематчевых телевизионных флеш-интервью заключалась в поведении тележурналистов. Со временем они дошли до того, что стали призывать арбитров выходить из судейской комнаты едва ли не сразу после окончания матча и заставлять извиняться за совершенные ошибки. Кроме того, поначалу задача рефери заключалась в том, чтобы объяснить свои трактовки и применение правил игры. Но затем вся процедура постепенно превратилась в унижение для судей.

В декабре «СЭ» сообщал, что арбитры приняли такое решение совместно с Королевским футбольным союзом страны. Одним из объяснений тогда называлась негативная реакция на интервью со стороны болельщиков и футбольного сообщества, которая зачастую только усиливалась, а не сводилась на нет.

Футбол
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