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Голландия

Сегодня, 20:44

«Аякс» готов продать полузащитника Кудуса минимум за 45 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Аякс» готов продать полузащитника Мохаммеда Кудуса. На 22-летнего футболиста претендуют «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Эвертон», сообщает Sport.es.

Контракт ганца с голландским клубом рассчитан до 2025 года. Амстердамский клуб хочет получить за своего игрока минимум 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кудус забил 4 гола в 6 матчах Лиги чемпионов. Также на его счету 5 голов в 14 матчах чемпионата Нидерландов.

В составе сборной Ганы на ЧМ-2022 он провел 3 матча и забил 2 гола.

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