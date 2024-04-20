«Аякс» хочет пригласить Хави на пост главного тренера

Руководство «Аякса» рассматривает главного тренера «Барселоны» Хави в качестве основного кандидата на пост наставника амстердамской команды, утверждает Football Espana со ссылкой на Sport.es.

«Аякс» считает 44-летнего испанского специалиста способным вернуть клуб на былой уровень и готов подписать с ним контракт до 2026 года.

В январе Хави объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона, после этого команда проиграла только один матч — в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4). Он возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.