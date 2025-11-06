«Аякс» объявил об увольнении Джона Хейтинги с поста главного тренера

Главный тренер «Аякса» Джон Хейтинга уволен со своего поста, сообщается на сайте клуба.

Контракт тренера, рассчитанный до 30 июня 2027 года, расторгнут. Также уволен помощник главного тренера Марсель Кейзер.

Исполняющим обязанности главного тренера «Аякса» назначен Фред Грим.

Хейтинга возглавлял «Аякс» с июля 2025 года. Команда набрала 20 очков в 11 матчах и занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов.

В общем этапе Лиги чемпионов-2025/26 «Аякс» проиграл все 4 матча: «Интеру» (0:2), «Марселю» (0:4), «Челси» (1:5) и «Галатасараю» (0:3).