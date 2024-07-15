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Голландия

Сегодня, 19:26

«Аякс» подписал полузащитника «Вильярреала» Траоре

Алина Савинова
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Нападающий Бертран Траоре на правах свободного агента присоединился к «Аяксу», сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

28-летний форвард подписал двухлетний контракт с амстердамской командой.

Ранее футболист выступал за «Вильярреал», в который он перешел из «Астон Виллы» в феврале 2024 года. В минувшем сезоне Траоре провел за обе команды 17 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативную передачей.

Траоре до этого уже играл в «Аяксе» на правах аренды из «Челси». В сезоне-2016/17 с амстердамским клубом он дошел до финала Лиги Европы, где проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Футбол
ФК Аякс
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