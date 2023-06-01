«Аякс» уволил главного тренера Хейтингу после невыхода команды в Лигу чемпионов

Джон Хейтинга отправлен в отставку с поста главного тренера «Аякса», сообщается на сайте футбольного клуба.

«Аякс» сообщил Хейтинге, что клуб будет искать нового главного тренера. После ухода Альфреда Шредера в конце января «Аякс» договорился с Хейтингой, что он будет главным тренером на оставшиеся матчи чемпионата», – говорится в заявлении клуба.

39-летний Хейтинге работает в системе «Аякса» с 2016 года, в январе он возглавил команду. По итогам сезона клуб занял третье место и не сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24. «Аяксиды» впервые за последние 14 лет не примут участие в ЛЧ.