Блинд объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов

Защитник «Жироны» Дэйли Блинд объявил об окончании карьеры в сборной Нидерландов.

«Для меня было честью надевать оранжевую футболку, это высшее достижение как игрока — представлять свою страну. В течение одиннадцати лет я делал все что мог, чтобы продолжать носить эту прекрасную оранжевую форму. Это принесло мне так много прекрасных моментов, я дорожу этим.

Появляется новое, талантливое поколение, и после разговора с главным тренером пришло время полностью сосредоточиться на своем клубе и своей семье. Это были замечательные годы, спасибо тренерам, персоналу, товарищам по команде и, конечно же, оранжевому легиону! Я буду скучать по вам», — написал Блинд в соцсетях.

Блинд выступал за сборную Нидерландов с 2013 года. На счету 34-летнего защитника 108 матчей, в которых он забил три гола и сделал 15 результативных передач. Вместе с голландской сборной Блинд стал бронзовым призером ЧМ-2014 и серебряным призером Лиги наций-2019.