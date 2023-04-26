Болельщик облил пивом судью — матч в Гронингене полностью отменили

Вчера вечером, спустя трое суток, наконец-то полностью прошел матч 30-го тура чемпионата Нидерландов «Гронинген» — НЕК (0:1).

Сначала команды встретились в субботу, 22 апреля. Но они тогда не сыграли и 20 минут.

В первом тайме один из болельщиков швырнул пластиковый стакан с пивом в ассистента судьи. Попал ему в спину — арбитра облило пенным напитком. Судья Рихард Мартенс тут же остановил матч и увел команды с поля. Игра так и не возобновилась.

Нарушителя правопорядка быстро задержали. На него указали сидевшие рядом болельщики. Один из них даже отвесил ему оплеуху. Как сообщили голландские СМИ, 18-летний фанат приехал из Бельгии. Его арестовали, а в воскресенье отпустили. Какие обвинения выдвинуты в его адрес, не указано.

Инцидент с пивом повторился в воскресенье — во время игры ПСВ — «Аякс» (3:0). Только в этот раз брошенный с трибуны стакан ни в кого не попал. Матч прервался всего на 15 минут.