Бывшая девушка Силессена обвинила вратаря в шантаже

Бывшая девушка вратаря сборной Нидерландов Яспера Силлессена Мария Моран обвиняет футболиста в шантаже. Незадолго до чемпионата мира стало известно, что пара поссорилась из-за суммы алиментов.

«Яспер несколько раз угрожал и шантажировал меня, даже когда я была беременна. Он меня сильно напугал. Он заставлял меня сделать аборт. Если бы я этого не сделала, он грозился опубликовать личные фото и видео со мной. Он шантажировал меня почти каждый день. Мне также не разрешали общаться со СМИ. Он должен поблагодарить меня за молчание в течение двух лет», — приводит FC Update слова Моран.

Адвокат Мораны ранее заявлял, что против голкипера возбудили различные уголовные и гражданские дела по обвинениями в том, что он бросил семью и ничего не заплатил дочери, которая родилась в октябре 2021 года и получила имя Каэтана. Голкиперу даже может грозить тюремный срок.