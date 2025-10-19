Видео
19 октября, 18:47

Бывший игрок «Реала» и «Алании» Дренте перенес инсульт

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ройстон Дренте.
Фото Global Look Press

Экс-футболист сборной Нидерландов Ройстон Дренте перенес инсульт.

Об этом сообщила пресс-служба любительского нидерландского клуба, за который выступал Дренте.

«В прошлую пятницу у Ройстона Дренте случился инсульт. В настоящее время о Дренте хорошо заботятся, он в надежных руках. Команда и все причастные надеются на его скорейшее выздоровление», — говорится в заявлении.

Дренте завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Он выступал за «Фейеноорд», мадридский «Реал», «Эркулес», «Эвертон», владикавказскую «Аланию», «Рединг», роттердамскую «Спарту» и «Мурсию».

