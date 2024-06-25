Бывший клуб Слуцкого «Витесс» лишили профессиональной лицензии

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отозвал профессиональную лицензию у «Витесса» с 9 июля.

Об этом клуб был уведомлен 24 июня. В заявлении KNVB говорится, что до понедельника «Витесс» должен был подать необходимые документы в лицензионный комитет, но не сделал этого.

Отмечается, что у клуба по-прежнему нет банковского счета и бухгалтера-аудитора, а документация о возможном новом акционере, которую «Витесс» представил, сочтена недостаточной.

«Витесс» сообщил, что подаст апелляцию на данное решение. Клуб надеется в ближайшее время достичь соглашения о поглощении с нидерландским инвестором Гусом Франке.

В минувшем сезоне «Витесс» после лишения 18 очков из-за нарушения лицензионных требований занял последнее место в чемпионате Нидерландов и вылетел из Эредивизи. В период с 2018 по 2019 год команду возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий.