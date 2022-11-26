Бывший тренер сборной России Адвокат возобновит карьеру

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат в ближайшее время возобновит тренерскую деятельность.

По информации Voetbal International, 75-летний специалист возглавит «Ден Хааг», который недавно покинул Дирк Кейт. Стороны согласовали детали договора. Официально о назначении будет объявлено в начале следующей недели.

После 14 туров «Ден Хааг» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.