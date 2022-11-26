Бывший тренер сборной России Адвокат возобновит карьеру

Сегодня, 02:26
Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат в ближайшее время возобновит тренерскую деятельность.
По информации Voetbal International, 75-летний специалист возглавит «Ден Хааг», который недавно покинул Дирк Кейт. Стороны согласовали детали договора. Официально о назначении будет объявлено в начале следующей недели.
После 14 туров «Ден Хааг» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования