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Голландия

Сегодня, 11:16

Эдвин ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар покинул свой пост, сообщается на сайте клуба.

Информируется, что он передаст свои полномочия коллегам по совету директоров с 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет попросил ван дер Сара официально остаться на посту до 1 августа.

«После почти 11 лет работы в совете директоров у меня закончились полномочия. Мы вместе пережили великие события, но это был и невероятно трудный период. Я чувствую необходимость отвлечься, отдохнуть и заняться другими делами. Мне кажется неправильным принимать решения о будущем этого прекрасного клуба в предстоящий период. Именно поэтому я решил уйти в отставку», — сказал ван дер Сар

Уход ван дер Сара произошел после сезона без трофеев для «Аякса», который занял третье место в чемпионате Нидерландов.

Источник: ФК Аякс
Эдвин ван дер Сар
ФК Аякс
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