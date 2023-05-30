Эдвин ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар покинул свой пост, сообщается на сайте клуба.

Информируется, что он передаст свои полномочия коллегам по совету директоров с 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет попросил ван дер Сара официально остаться на посту до 1 августа.

«После почти 11 лет работы в совете директоров у меня закончились полномочия. Мы вместе пережили великие события, но это был и невероятно трудный период. Я чувствую необходимость отвлечься, отдохнуть и заняться другими делами. Мне кажется неправильным принимать решения о будущем этого прекрасного клуба в предстоящий период. Именно поэтому я решил уйти в отставку», — сказал ван дер Сар

Уход ван дер Сара произошел после сезона без трофеев для «Аякса», который занял третье место в чемпионате Нидерландов.