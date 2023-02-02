Эдвин ван дер Сар прокомментировал назначение Хейтинга на пост главного тренера «Аякса»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал назначение Джона Хейтинга на пост главного тренера нидерландской команды.

«Мы убеждены, что это правильное решение. Джон следует осторожному и постепенному пути, который позволил ему очень хорошо развиваться как тренеру в последние годы. Джерри Хамстра, Клаас Ян Хунтелаар и я разговаривали о назначении Джона. Мы очень уверены в его качествах и видении, которые он показывает. Сейчас важно, чтобы команда набрала много очков, обрела уверенность, быстро и хорошо развивалась. У нас еще есть достаточно времени, чтобы бороться за титул в этом сезоне», — приводит слова ван дер Сара пресс-служба «Аякса».

Хейтинга работает в системе «Аякса» с 2016 года. Он сменил на посту Альфреда Шредера, об увольнении которого было объявлено 27 января.

«Аяксиды» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 38 очков за 19 матчей.