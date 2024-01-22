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Экс-футболист «Барселоны» Овермарс обжалует дисквалификацию ФИФА за отправку непристойных фотографий

Алина Савинова
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Бывший вингер «Барселоны» и сборной Нидерландов Марк Овермарс подал апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить его на год от футбольной деятельности из-за отправки непристойных фотографий женщинам.

«Есть ряд причин обжаловать этот приговор. Но главная заключается в том, что запрет на работу по всему миру в течение года несоразмерен нарушению, одному из случаев непристойного поведения, за который он уже был наказан ISR», — приводит De Telegraf слова представителя Овермарса Фрэнка Нирворта.

В феврале 2022 года «Аякс» уволил Овермарса из-за того, что он отправлял одной из сотрудниц фотографии мужского полового органа. Нидерландский функционер работал в структуре «Аякса» с 2012 года. В марте 2022-го он стал спортивным директором «Антверпена».

50-летний Овермарс является трехкратным чемпионом Нидерландов, чемпионом Англии, а также двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/1248230649/marc-overmars-in-beroep-tegen-uitspraak-fifa
Марк Овермарс
Футбол
ФИФА
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