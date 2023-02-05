Дубль Джаханбахша спас «Фейеноорд» от поражения в матче против ПСВ

Сегодня, 18:36
«Фейеноорд» дома сыграл вничью с ПСВ в матче 20-го тура чемпионата Нидерландов — 2:2.
Гости вели со счетом 2:0 за 8 минут до конца основного времени. Забивали Анвар Эль-Гази и новичок клуба Торган Азар. Ничью хозяевам принес дубль Алирезы Джаханбахша после передач Уссамы Идрисси — на 82-й и 90+6-й минутах.
У клуба из Эйндховена на 65-й минуте прямую красную карточку заработал Арманда Обиспо.
«Фейеноорд» с 43 очками лидирует в эредивизии, ПСВ — на 4-м месте с 39 очками.
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