«Фейеноорд» разгромил «Аякс» в матче, который был прерван из-за беспорядков

«Фейеноорд» разгромил «Аякс» со счетом 4:0 в гостевом матче 6-го тура чемпионата Нидерландов.

В воскресенье игра была прервана на 55-й минуте при счете 3:0 в пользу команды из Роттердама из-за беспорядков, которые устроили фанаты хозяев. Они забросили поле файерами, а после остановки матча начали выяснять отношения с болельщиками «Фейеноорда» за пределами стадиона. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Доигровка матча прошла без зрителей, в оставшиеся минуты «Фейеноорд» забил четвертый гол.

«Аякс» в 5 матчах чемпионата страны набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, «Фейеноорд» с 14 очками на третьей строчке.